Viernes de calor en Mendoza: la máxima llega a 27° y el fin de semana seguirá templado

El viernes se presentará con poca nubosidad en Mendoza y una máxima de 27°. En la cordillera se esperan precipitaciones.

La temperatura llegará a 27° este viernes en Mendoza, con poca nubosidad y vientos leves.

El calor empieza a instalarse con más fuerza en Mendoza. Este viernes se espera poca nubosidad, vientos leves del noreste y otro ascenso de la temperatura, con una máxima que llegará a los 27° durante la tarde.

La mañana, de todos modos, arrancará fresca. La mínima será de 8°, pero el termómetro va a subir rápido con el correr de las horas. En el Gran Mendoza no se esperan lluvias y el sol volverá a ganar protagonismo.

Pronóstico del tiempo para la cordillera Distinto será el panorama en la cordillera. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, allí se esperan precipitaciones durante la jornada, aunque sin alertas meteorológicas vigentes.

El Gran Mendoza espera una tarde cálida y sin lluvias durante este viernes. Marcos Garcia / MDZ El sábado seguirá la misma tendencia, con algo de nubosidad y una máxima de 28°. Los vientos serán leves del noroeste y las precipitaciones continuarán concentradas en la cordillera.