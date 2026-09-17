Capacitación en inteligencia artificial en Mendoza: quiénes pueden inscribirse

La posibilidad de sumar herramientas digitales ya no quedará limitada a quienes todavía cursan la secundaria. El Gobierno de Mendoza abrió una nueva etapa de Operador Inteligencia Artificial para jóvenes de 18 a 25 años, con espacios de formación distribuidos en toda la provincia y una certificación oficial al finalizar el recorrido.

La convocatoria oficial amplía un programa que comenzó dentro del sistema educativo y que ya superó los 20.000 participantes. La nueva instancia acepta a personas de la franja prevista aunque no estudien en un Centro Educativo de Nivel Secundario. De ese modo, podrán anotarse quienes terminaron la escuela, interrumpieron sus estudios o buscan incorporar conocimientos vinculados con la inteligencia artificial. Las inscripciones están abiertas y los lugares dependen de la disponibilidad de cada sede.

La capacitación está destinada a jóvenes de entre 18 y 25 años de Mendoza. No es obligatorio ser alumno de un CENS ni mantener una trayectoria educativa activa. La propuesta fue organizada por la Dirección General de Escuelas, mediante la Unidad de Innovación e Implementación de Tecnología —Programa EDUTEC— y la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

El trayecto busca que los participantes conozcan distintas herramientas de inteligencia artificial, comprendan sus posibilidades y límites, y desarrollen criterios para emplearlas en ámbitos educativos, personales y laborales. El enfoque también incorpora una mirada crítica sobre los resultados producidos por estas plataformas y las responsabilidades asociadas con su utilización.

El cursado contará con espacios físicos en los 18 departamentos mendocinos. La mayoría funcionará en establecimientos de los CENS, mientras que Godoy Cruz tendrá también una alternativa en Educar Lab. Al completar el trayecto, los participantes recibirán una certificación del Instituto Provincial de la Administración Pública. La formación prioriza contenidos prácticos, entre ellos el uso de inteligencia artificial generativa, la elaboración de instrucciones o prompts, la automatización de procesos y el desarrollo de asistentes digitales. También se trabajará sobre la aplicación responsable de estas tecnologías y la necesidad de reconocer sus limitaciones antes de utilizarlas para estudiar o trabajar.

La expansión toma como antecedente la experiencia realizada durante 2026 con estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de escuelas secundarias. En mayo, la Dirección General de Escuelas informó que 20.134 alumnos participaban en 100 establecimientos públicos: 56 escuelas orientadas y 44 técnicas. A esa estructura se sumaron 20 sedes con cursado voluntario, en contraturno y con acompañamiento docente. En ese momento, el 70% de las instituciones ya desarrollaba las actividades, mientras que el resto completaba la capacitación de sus docentes. La nueva etapa incorpora a jóvenes que quedaron fuera de aquella propuesta por su edad o por no pertenecer al sistema escolar.

Cómo anotarse en la capacitación

La inscripción se realiza por internet en la plataforma habilitada para Operador IA. Allí, cada aspirante debe seleccionar el departamento, la sede y el horario que mejor se ajuste a sus posibilidades. La asignación queda condicionada a los cupos existentes en cada establecimiento, por lo que completar el formulario no implica la reserva automática de una vacante.

Antes de enviar los datos, es necesario revisar que el espacio elegido corresponda al lugar donde se pretende cursar y verificar la información de contacto. La convocatoria no exige pertenecer a un CENS, pero sí respetar el rango de edad anunciado. Tampoco se comunicó una fecha general de cierre: la disponibilidad puede variar entre las distintas sedes. Con esta apertura, el programa pasa de una primera etapa concentrada en estudiantes secundarios a una propuesta provincial que también incluye a quienes buscan fortalecer su formación para el estudio o el trabajo.