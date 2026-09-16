Nubia NaviX Ultra: lanzan el celular con agente de inteligencia artificial

El desarrollo de terminales orientados al procesamiento automatizado suma una propuesta enfocada en la autonomía operativa de las aplicaciones. A través del nuevo Nubia NaviX Ultra , la marca presentó en China su segundo dispositivo con arquitectura de agente inteligente, integrando funciones avanzadas de inteligencia artificial junto a la firma Nubia para optimizar la interacción diaria en cada teléfono .

El dispositivo marca el segundo intento comercial de la compañía en esta categoría tras el lanzamiento previo del modelo M153 en diciembre pasado. Aquella primera partida agotó su stock con rapidez pero enfrentó restricciones operativas impuestas por diversas plataformas locales, un inconveniente que la corporación busca resolver ahora mediante acuerdos de compatibilidad e integraciones de software más profundas.

El sistema operativo incorpora el asistente Doubao Mobile Assistant , desarrollado por ByteDance para coordinar tareas entre múltiples programas con una sola orden verbal. Esta función permite delegar secuencias complejas como reservar un viaje en plataformas de transporte o comprobar reuniones agendadas sin necesidad de abrir manualmente cada aplicación.

La arquitectura algorítmica reconoce imágenes en tiempo real y analiza el contenido desplegado en pantalla. Asimismo, la herramienta transcribe reuniones mediante la plataforma Lark Notes, genera resúmenes automáticos y permite realizar búsquedas temáticas por voz sobre grabaciones previas utilizando lenguaje natural cotidiano.

El diseño exterior del Nubia NaviX Ultra combina bordes rectos con un botón de acceso rápido para IA.

En el lado lateral destaca un pulsador dedicado con acentos anaranjados que combina el lector de huellas dactilares con el disparador de órdenes del sistema. El mecanismo admite interrupciones verbales durante las respuestas del asistente, permitiendo al usuario hablar por encima de la locución digital de manera fluida.

Nubiua Navix Ultra: un módulo de cámaras novedoso. Imagen generada con IA

Según datos provistos por Nubia, el micrófono optimizado ofrece un 48% más de precisión para activaciones en entornos ruidosos como andenes ferroviarios y un 21% de mejora en el reconocimiento gramatical. El software admite más de diez dialectos regionales y añade permisos de privacidad específicos para operar directamente desde la pantalla de bloqueo.

Pantalla, procesador y cámaras del Nubia NaviX Ultra

En el plano del hardware, el equipo monta un panel LTPO 2.0 de 6,78 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 1 a 144 hercios y brillo pico de 4.500 nits. La estructura interna aloja el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, refrigerado por una cámara de vapor Galaxy Cooling System con 7.100 milímetros cuadrados de superficie disipadora.

El esquema fotográfico trasero integra un sensor principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 64 megapíxeles. En la parte frontal, el vidrio dispone de atenuación lumínica de alta frecuencia para evitar el cansancio visual durante jornadas de lectura prolongada.

Batería de 7.100 mAh y precios comerciales de Nubia

A pesar de conservar un perfil delgado de 7,62 milímetros, la empresa integró una celda de 7.100 mAh con soporte para carga rápida por cable de 90 vatios y 50 vatios inalámbrica. Esta densidad permite sostener sesiones prolongadas de procesamiento local sin exigir recargas constantes a lo largo del día.

La versión base de 12 GB de memoria RAM con 512 GB de almacenamiento parte en 5.999 yuanes, unos 840 dólares al cambio internacional. La opción intermedia con 16 GB y 512 GB sube a 6.499 yuanes, mientras que la configuración tope de 16 GB con 1 TB de capacidad alcanza los 7.499 yuanes en el catálogo oficial de la marca.

El lanzamiento del Nubia NaviX Ultra refleja el intento por transformar la interacción cotidiana entre el usuario y el teléfono móvil mediante herramientas de vanguardia. Con el respaldo de algoritmos de inteligencia artificial, la firma Nubia busca consolidar un ecosistema ágil capaz de resolver trámites digitales sin intermediaciones mecánicas innecesarias.