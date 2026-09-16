Todos los juegos gratis de Steam: más de 100 opciones para descargar en PC

Los juegos para PC no siempre requieren una inversión importante. Steam , la plataforma de Valve , cuenta con una amplia sección de títulos totalmente gratis que permite a los usuarios acceder a diferentes propuestas sin pagar por la descarga inicial. El catálogo reúne opciones de acción, estrategia, deportes, rol, simulación, cartas y supervivencia, entre otros géneros.

La sección Free to Play incluye desde grandes producciones conocidas hasta juegos independientes que pueden pasar desapercibidos entre la enorme cantidad de lanzamientos que recibe la tienda. Además, muchos de ellos ofrecen contenidos adicionales, pases de temporada o compras opcionales dentro del juego. Para quienes buscan alternativas gratuitas para renovar su biblioteca, se trata de una de las opciones más amplias disponibles actualmente.

Entre los juegos disponibles aparecen algunos de los títulos más reconocidos del mercado . Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG Battlegrounds, Apex Legends, Warframe, Overwatch, Marvel Rivals y Rainbow Six Siege son algunas de las propuestas que permiten jugar sin pagar por el acceso inicial.

También hay alternativas para quienes prefieren otros géneros. The Sims 4 apuesta por la simulación, mientras que Yu-Gi-Oh! Master Duel lleva el conocido juego de cartas al formato digital. Path of Exile, Lost Ark, Guild Wars 2 y RuneScape ofrecen experiencias vinculadas al rol y los mundos persistentes.

Los aficionados a la acción también pueden encontrar opciones como The Finals, Delta Force, Halo Infinite, War Thunder, Once Human, The First Descendant y Mecha Break. La variedad es precisamente uno de los principales atractivos de esta sección: no existe un único modelo de juego gratuito, sino propuestas muy diferentes entre sí.

Steam permite descargar juegos gratuitos directamente desde su tienda, sin necesidad de instalar programas externos adicionales. Imagen generada por la IA

Cómo encontrar e instalar juegos sin pagar

Acceder al catálogo es sencillo y no requiere instalar programas externos. El usuario debe ingresar a Steam desde la aplicación para PC o desde su sitio web e iniciar sesión con su cuenta.

Una vez dentro, hay que ingresar a la Tienda y buscar la sección correspondiente a juegos gratuitos o Free to Play. Allí aparece el catálogo disponible y se pueden utilizar diferentes filtros para encontrar propuestas según el género, popularidad o fecha de lanzamiento.

Al seleccionar un juego, su página muestra información sobre las características principales, las reseñas de otros usuarios y los requisitos necesarios para ejecutarlo. Si la computadora es compatible, el botón correspondiente permite comenzar la descarga y agregar el título a la biblioteca. El procedimiento es especialmente útil para quienes tienen una PC que no puede ejecutar los lanzamientos más exigentes, ya que también existen juegos gratis con requisitos técnicos moderados.

Los juegos gratuitos de Steam pueden incluir compras opcionales, pases de temporada, contenido cosmético y monedas virtuales. Valve

Gratis no siempre significa contenido completamente gratuito

Un aspecto importante es que Free to Play no significa necesariamente que todo el contenido del juego sea gratuito. En muchos casos, la descarga y el acceso a la experiencia principal no tienen costo, pero existen compras opcionales dentro del título. Estas pueden incluir elementos cosméticos, personajes, monedas virtuales, expansiones, pases de temporada u otras mejoras. Por eso, antes de instalar un juego conviene revisar su descripción y conocer qué tipo de sistema de monetización utiliza.

También es recomendable comprobar los requisitos mínimos y recomendados. Steam informa el sistema operativo necesario, el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica y el espacio de almacenamiento requerido.

Otros aspectos que pueden ser determinantes son la necesidad de conexión permanente a internet, la compatibilidad con determinados controles, los idiomas disponibles y las funciones multijugador.

Steam se destaca por su extenso catálogo Free to Play, con opciones para diferentes gustos y equipos. Valve

Steam no es la única opción para jugar gratis

La oferta gratuita no se limita a Steam. Epic Games Store también entrega periódicamente videojuegos completos sin costo durante promociones determinadas. Una vez reclamados dentro del período correspondiente, los títulos quedan asociados a la biblioteca del usuario.

Otra alternativa es GOG, que mantiene una selección de juegos gratuitos, especialmente clásicos y producciones independientes. Microsoft Store también ofrece diferentes títulos sin costo para computadoras con Windows.