Xbox Game Pass: los 7 juegos que llegan gratis en octubre con Gears of War: E-Day a la cabeza

Octubre se prepara para ser uno de los meses más importantes del año para Xbox Game Pass . Microsoft tendrá uno de sus grandes estrenos con Gears of War: E-Day , la nueva entrega de una de sus franquicias más reconocidas, pero el juego desarrollado por The Coalition no llegará solo.

A falta de que Microsoft confirme oficialmente el catálogo completo del próximo mes , ya hay siete videojuegos confirmados que llegarán a Xbox Game Pass y PC Game Pass. La propuesta incluye acción, exploración, estrategia, supervivencia y terror, con alternativas para distintos perfiles de jugadores.

El protagonista indiscutido del mes será Gears of War: E-Day , que estará disponible desde el 6 de octubre como lanzamiento de día uno en Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass .

La nueva entrega recupera a Marcus Fenix y funciona como una historia ambientada en uno de los acontecimientos fundamentales de la saga. Para Xbox, además, representa un lanzamiento especialmente importante porque devuelve al catálogo una de sus franquicias más emblemáticas.

Después de varios años con una estrategia cada vez más orientada a los lanzamientos multiplataforma, Gears of War: E-Day también aparece como uno de los grandes exponentes de la identidad propia de Xbox. Su llegada al servicio de suscripción permite acceder al juego sin tener que comprarlo por separado, siempre que se cuente con el nivel correspondiente de Game Pass.

Acción, exploración y mundos para descubrir

El calendario de octubre también tendrá espacio para producciones independientes que buscan diferenciarse con propuestas particulares.

El 8 de octubre será el turno de Echo Weaver , un metroidvania de acción desarrollado por Moonlight Kids. Su propuesta combina exploración, combates y bucles temporales, con diferentes misterios que el jugador deberá resolver mientras avanza por su mundo.

será el turno de , un metroidvania de acción desarrollado por Moonlight Kids. Su propuesta combina exploración, combates y bucles temporales, con diferentes misterios que el jugador deberá resolver mientras avanza por su mundo. El 13 de octubre llegarán dos juegos. Por un lado, Deep Dish Dungeon , una aventura centrada en la supervivencia y la exploración dentro de un calabozo repleto de acertijos. Por otro, Valor Mortis , desarrollado por One More Level, estudio conocido por Ghostrunner.

Este último apuesta por la fórmula soulslike y presenta una ambientación inspirada en las guerras napoleónicas. El jugador controla a un soldado resucitado que cuenta con habilidades especiales para enfrentarse a los peligros de este particular escenario.

Construir una ciudad sobre una ballena espacial

La variedad continúa el 15 de octubre con Beyond These Stars , una propuesta de construcción de ciudades desarrollada por Balancing Monkey Games. La particularidad del título está en su escenario: los jugadores deberán construir y administrar una colonia sobre el lomo de una gigantesca ballena espacial. La premisa permite combinar administración de recursos, expansión y exploración en un concepto que se aleja bastante de los grandes lanzamientos de acción del mes.

con , una propuesta de construcción de ciudades desarrollada por Balancing Monkey Games. Más adelante llegará The Séance of Blake Manor , programado para el 27 de octubre . Se trata de una aventura detectivesca que apuesta por los misterios y la investigación, ideal para quienes prefieren avanzar descubriendo pistas y resolviendo interrogantes.

, programado para el 27 de . Se trata de una aventura detectivesca que apuesta por los misterios y la investigación, ideal para quienes prefieren avanzar descubriendo pistas y resolviendo interrogantes. El último confirmado hasta ahora es Terrible Lizards, que llegará el 29 de octubre y combinará elementos de terror y parkour.

Game Pass también pierde 10 juegos en septiembre

La renovación del catálogo de octubre tendrá un costo para los suscriptores. Xbox Game Pass perderá 10 juegos el 15 de septiembre, entre ellos algunos títulos de gran reconocimiento.

El caso más importante es Cyberpunk 2077, el RPG futurista de CD Projekt Red, que abandonará el servicio junto con Dead Cells, Frostpunk 2, Spiritfarer, Mullet Madjack, Superliminal, Deep Rock Galactic Survivor, Commandos: Origins, Cricket 24 y Train Sim World 5. Por eso, quienes todavía tengan pendiente alguno de estos títulos cuentan con los últimos días para jugarlos antes de su salida.

Mientras tanto, octubre ya tiene siete juegos confirmados y un protagonista indiscutido. Gears of War: E-Day será el gran atractivo, pero la variedad del resto del catálogo convierte al próximo mes en uno de los períodos más interesantes para los suscriptores de Xbox Game Pass y PC Game Pass.