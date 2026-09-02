Xbox Game Pass suma un clásico de culto y prepara varios juegos AAA para septiembre

Xbox Game Pass atravesó numerosos cambios durante los últimos años, desde modificaciones en sus planes hasta importantes aumentos de precio. Sin embargo, el servicio de suscripción de Microsoft todavía conserva uno de sus principales atractivos: permite acceder a una extensa biblioteca de videojuegos, incluidos estrenos de día 1, grandes juegos AAA y propuestas independientes para septiembre .

Ahora, los suscriptores tienen un nuevo motivo para mirar con atención el catálogo de septiembre . Durante los festejos de gamescom 2026, SEGA confirmó que una de sus franquicias de lucha más reconocidas llegará próximamente al servicio. Se trata de una incorporación especialmente interesante para los fanáticos de los juegos competitivos .

El elegido es Virtua Fighter 5 R.E.V.O. , la versión definitiva del clásico videojuego de peleas que originalmente debutó en 2006 durante la generación de Xbox 360. La propuesta recupera la esencia de una de las franquicias más importantes del género y suma mejoras destinadas a ofrecer una experiencia más actual.

El relanzamiento de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. se produjo en 2025 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Más tarde, en marzo de este año, el título también llegó a Nintendo Switch 2. Ahora, SEGA busca ampliar todavía más su comunidad mediante su incorporación al ecosistema de Microsoft.

El productor Seiji Aoki confirmó que el equipo trabaja actualmente en Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, una edición que incorpora un nuevo modo de juego y diferentes mejoras de calidad de vida. Según explicó, las versiones para Xbox y PC tendrán el mismo contenido y características que las disponibles en otras plataformas.

La fecha elegida para su desembarco es el 10 de septiembre de 2026. El anuncio confirmó su llegada a Game Pass para consolas y, aunque no se detalló expresamente, se espera que también pueda disfrutarse en PC Game Pass.

Un refuerzo importante para los fanáticos de la lucha

La llegada de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. resulta particularmente atractiva porque se trata de una franquicia con una larga trayectoria dentro de los videojuegos competitivos. A diferencia de propuestas de lucha más accesibles, la saga de SEGA apuesta por combates técnicos en los que el dominio de los movimientos, los tiempos y las estrategias tiene un papel fundamental.

Por eso, su incorporación puede convertirse en una buena oportunidad para quienes nunca se acercaron a la franquicia y también para los jugadores veteranos que quieran regresar a sus combates.

Además, SEGA mantiene una relación cercana con Xbox Game Pass. Durante los últimos años, diferentes producciones de la compañía japonesa llegaron al servicio, entre ellas títulos de franquicias como Persona y Like a Dragon.

Septiembre viene cargado de videojuegos

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. no llegará solo. Aunque Microsoft todavía no presentó la lista completa de incorporaciones de septiembre, ya existen varios títulos confirmados para las próximas semanas.

El calendario comenzará con Shelldiver, que estará disponible el 1 de septiembre, seguido por Moonlighter 2 el 2 de septiembre. Un día después llegará SpeedRunners 2: King of Speed, mientras que Dice a Million se incorporará el 4 de septiembre.

Más adelante será el turno de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, el 10 de septiembre, mientras que RuneScape: Dragonwilds está previsto para el 15 de septiembre.

La segunda mitad del mes también tendrá novedades importantes. Dune: Awakening y Well Dweller llegarán el 22 de septiembre, mientras que Minecraft Dungeons 2 cerrará el calendario conocido hasta ahora el 29 de septiembre.

Xbox Game Pass vuelve a demostrar su principal atractivo

Con una biblioteca que cambia constantemente y una estrategia que combina grandes producciones con juegos independientes, Xbox Game Pass continúa buscando justificar su precio pese a los aumentos registrados durante los últimos años.

La llegada de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. es, en ese sentido, una incorporación que puede pasar de ser una sorpresa para convertirse en una de las propuestas más interesantes del mes para los amantes de los combates competitivos. Septiembre todavía guarda algunos secretos. Microsoft aún debe revelar el listado completo, por lo que el catálogo podría sumar nuevos lanzamientos antes de que termine el mes.