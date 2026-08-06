Xbox Game Pass anunció fuertes bajas en su catálogo de juegos para agosto

Una de las principales ventajas de Xbox Game Pass es la posibilidad de acceder a una biblioteca de juegos que se actualiza constantemente con nuevos lanzamientos y estrenos de día uno. Sin embargo, esa dinámica también implica que algunos títulos deben abandonar el servicio cuando finaliza su permanencia dentro del catálogo .

Microsoft confirmó los primeros cuatro videojuegos que dejarán de estar disponibles sin costo adicional para los suscriptores durante agosto de 2026. La noticia supone una mala noticia para quienes disfrutan especialmente de las aventuras independientes y los títulos de ciencia ficción, ya que entre las bajas aparecen propuestas muy valoradas por la comunidad.

Los juegos que tienen los días contados dentro de Xbox Game Pass son Atlas Fallen: Reign of Sand, MENACE, Aliens: Fireteam Elite y Firewatch. Todos ellos dejarán la plataforma el próximo 15 de agosto de 2026, por lo que los usuarios tendrán poco más de dos semanas para probarlos, avanzar sus partidas o decidir si quieren comprarlos para conservar el acceso.

Dentro de los títulos que abandonan el servicio, uno de los más destacados es Firewatch, una aventura narrativa desarrollada por Campo Santo que se convirtió en un referente dentro del género independiente.

El juego propone una experiencia centrada en la exploración y la historia, donde el jugador interpreta a un guardabosques encargado de vigilar una zona boscosa mientras mantiene conversaciones por radio con su supervisora. Su propuesta destaca por la ambientación, el desarrollo de personajes y una narrativa que mantiene el interés hasta el final.

Una de las ventajas para quienes todavía no lo jugaron es su duración. Completar la historia principal demanda aproximadamente cuatro horas, por lo que los usuarios de Xbox Game Pass todavía tienen tiempo suficiente para terminarlo antes de su salida del catálogo.

Otro de los grandes protagonistas de esta despedida es Aliens: Fireteam Elite, un shooter cooperativo inspirado en el universo cinematográfico de Alien. El título propone combates contra los Xenomorfos en equipos de tres jugadores, con una estructura similar a juegos como Left 4 Dead.

La campaña puede completarse en unas 10 horas, aunque quienes quieran explorar todas sus posibilidades, mejorar personajes y superar desafíos adicionales pueden necesitar más de 20 horas de juego.

Los cuatro juegos que abandonan Xbox Game Pass en agosto

Además de Firewatch y Aliens: Fireteam Elite, Microsoft confirmó la salida de otros dos títulos del catálogo. La lista completa incluye:

Atlas Fallen: Reign of Sand — Disponible en consola, PC y nube.

MENACE — Disponible en PC mediante acceso anticipado.

Aliens: Fireteam Elite — Disponible en consola, PC y nube.

Firewatch — Disponible en consola, PC y nube.

Como ocurre habitualmente con las despedidas de Xbox Game Pass, los suscriptores que quieran mantener estos juegos después del 15 de agosto podrán adquirirlos con un 20% de descuento antes de que abandonen la plataforma.

Para quienes no tengan intención de comprarlos, la recomendación es aprovechar los últimos días de disponibilidad y priorizar aquellos títulos con menor duración para poder completarlos antes del cambio de catálogo.

Xbox Game Pass suma nuevos estrenos para compensar las bajas

Aunque la salida de estos cuatro juegos representa una pérdida para la biblioteca del servicio, Microsoft prepara nuevas incorporaciones para mantener atractivo Xbox Game Pass durante agosto.

Entre los próximos lanzamientos se encuentra Beast of Reincarnation, que llegará el día 4 de este mes, acompañado por Heretic & Hexen, dos propuestas que ampliarán las opciones disponibles para los jugadores. Más adelante se incorporarán Monsters Are Coming! para el 6, Sandustry el 13, Grave Seasons el 14 y Resonance: A Plague Tale Legacy el 27 de agosto.

De esta manera, Xbox Game Pass vuelve a mostrar la dinámica que caracteriza al servicio: mientras algunos títulos dejan espacio dentro del catálogo, otros llegan para renovar la experiencia de los millones de usuarios que utilizan la plataforma de Microsoft.