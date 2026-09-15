Marvel's Wolverine: el brutal juego ya brilla en PlayStation 5 y apunta a ser uno de los mejores del año

Después de cinco años de espera, Marvel's Wolverine finalmente llegó a PlayStation 5 con una misión importante: demostrar que Insomniac Games puede repetir el éxito de Spider-Man, pero con un héroe completamente diferente. El estudio abandona las telarañas y los rascacielos de Manhattan para ponerse detrás de las garras de adamantium, la furia y la regeneración de Logan.

El resultado es una aventura mucho más violenta, física y adulta que las anteriores producciones de Marvel desarrolladas por Insomniac. El juego no intenta convertir a Wolverine en otro Spider-Man : construye su propia identidad alrededor del conflicto permanente entre el hombre y el animal que conviven dentro del personaje.

Marvel's Wolverine transcurre dentro del mismo universo que construyó Insomniac con sus juegos de Spider-Man, aunque presenta una historia independiente. Los mutantes todavía son perseguidos y Logan lleva tres años alejado de Team X cuando una nueva amenaza lo obliga a regresar.

La aventura recupera nombres fundamentales de los cómics, como Bolivar Trask, Mister Sinister, Sabretooth, Mystique y Jean Grey, aunque Insomniac modifica parte de sus historias para adaptarlas a su propio universo.

Uno de los ejes principales es el pasado de Logan . El protagonista posee sus sentidos animales, un extraordinario factor de curación y un esqueleto recubierto de adamantium, pero todavía desconoce buena parte de su verdadera identidad.

La amnesia y los recuerdos manipulados forman parte de la historia de Wolverine desde hace décadas, especialmente a partir de relatos como Arma X. El videojuego toma esos elementos y los reorganiza para construir una versión propia del personaje, sin quedar atado a las películas ni a una historia específica de los cómics.

Marvel's Wolverine presenta una versión renovada de Logan, alejada de la interpretación cinematográfica de Hugh Jackman. Insomniac Games

Garras, furia y un combate mucho más brutal

Si Spider-Man se caracteriza por la movilidad, Wolverine encuentra su principal fortaleza en el combate cuerpo a cuerpo. Logan puede abalanzarse sobre sus enemigos, utilizar sus garras, encadenar ataques y aprovechar su capacidad de regeneración para mantenerse en batalla.

La mecánica Rage es fundamental para esa experiencia. Mantener la ofensiva permite acumular furia y aumentar el poder destructivo de Wolverine, una decisión que obliga al jugador a adoptar una actitud mucho más agresiva.

El sistema de combate también incorpora un árbol de Técnicas y Adaptaciones, que permite modificar determinadas habilidades y elegir entre diferentes maneras de enfrentar los enfrentamientos. Algunas opciones favorecen el sigilo y las emboscadas; otras convierten a Logan en una verdadera máquina de destrucción.

La experiencia se potencia con el DualSense de PlayStation 5, cuyos gatillos adaptativos y respuesta háptica buscan transmitir cada impacto y ataque. El audio 3D también ayuda a detectar amenazas alrededor del protagonista.

Canadá, Tokio y Madripoor

Otra diferencia fundamental respecto de Spider-Man aparece en la exploración. Logan no puede atravesar la ciudad balanceándose entre edificios, por lo que el ritmo de la aventura es considerablemente diferente.

El recorrido lleva al jugador por los bosques congelados de Canadá, las calles de Tokio y Madripoor, la conocida nación ficticia del universo Marvel vinculada históricamente con Wolverine.

La ambientación también permite que Insomniac explote una característica esencial del personaje: su brutalidad. Las garras no son simplemente una herramienta visual, sino una extensión del propio Logan, capaces de atravesar enemigos y destruir determinados elementos del escenario.

A esto se suma la presencia de enemigos conocidos por los fanáticos, entre ellos los Reavers, Omega Red y Lady Deathstrike, que amplían el universo de amenazas alrededor del protagonista.

Marvel's Wolverine utiliza el DualSense de PlayStation 5 para intensificar cada golpe, ataque y enfrentamiento. Insomniac Games

Un Wolverine que busca escapar de Hugh Jackman

El gran desafío para cualquier nueva versión de Wolverine es inevitable: Hugh Jackman. Durante más de dos décadas, el actor convirtió al mutante en uno de los personajes más reconocibles del cine de superhéroes.

Marvel's Wolverine intenta separarse de esa imagen y apuesta por una interpretación más cercana al aspecto clásico de los cómics: un Logan robusto, compacto, de hombros anchos y con una presencia física mucho más cercana al personaje original.

El resultado es una versión que no necesita apoyarse permanentemente en la nostalgia. Los nombres conocidos, las referencias y los personajes clásicos están presentes, pero funcionan como parte de una historia nueva. Esa es probablemente una de las mayores virtudes del juego. Insomniac no intenta explicar nuevamente quién es Wolverine: invita al jugador a descubrir quién es Logan mientras avanza por su historia.