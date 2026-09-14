Marvel's Wolverine: todo lo que hay que saber del esperado juego de Logan antes de su llegada a PlayStation 5

La espera está a punto de terminar. Marvel’s Wolverine , uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos en 2026, llegará el 15 de septiembre en exclusiva para PlayStation 5 . El nuevo título de Insomniac Games, estudio responsable de Marvel’s Spider-Man, propone una experiencia completamente diferente, con Logan como protagonista y una historia original construida alrededor de su pasado.

A diferencia de las aventuras de Peter Parker y Miles Morales, esta vez el estudio apuesta por una propuesta mucho más oscura, adulta y violenta . Wolverine se enfrentará a sus enemigos utilizando sus garras de adamantium, pero también podrá recurrir al sigilo, las emboscadas y distintas habilidades especiales. Además, el juego abandona el mundo abierto para ofrecer una campaña narrativa para un jugador que llevará a Logan por distintos lugares del planeta.

La trama seguirá a Wolverine mientras intenta encontrar respuestas sobre un pasado marcado por recuerdos incompletos. Al mismo tiempo, deberá enfrentarse a una amenaza que pone a los mutantes al borde de la aniquilación.

Marvel’s Wolverine aprovechará la potencia de PlayStation 5 para ofrecer combates más rápidos, brutales y dinámicos.

Los acontecimientos estarán ambientados en la era moderna del universo creado por Insomniac , donde los X-Men todavía no existen como equipo. En su lugar, la historia gira alrededor de Team X y de varios personajes reconocidos del universo Marvel .

Entre ellos estarán Mystique, Sabretooth y Nathaniel Essex, mientras que Jean Grey también tendrá un papel importante dentro de la campaña. El conflicto comienza cuando los Reavers, un grupo de mercenarios con implantes cibernéticos, empiezan a perseguir y capturar mutantes para entregarlos a Bolivar Trask, un poderoso industrial que defiende la superioridad humana.

Como ocurrió con Marvel’s Spider-Man, Insomniac no decidió adaptar directamente una historia específica de los cómics. El estudio tomó personajes, relaciones y elementos conocidos para construir su propia interpretación de Logan.

Garras, sangre y un combate mucho más brutal

El sistema de combate es uno de los principales elementos que diferencian a Marvel’s Wolverine de los anteriores juegos de superhéroes de Insomniac. Logan lucha principalmente a corta distancia mediante sus garras de adamantium, golpes, patadas, emboscadas y diferentes técnicas especiales.

La propuesta apunta a enfrentamientos rápidos y agresivos. Mientras Wolverine golpea, elimina enemigos y realiza desvíos, aumentará su medidor de Rabia, que posteriormente podrá utilizar para ejecutar ataques más poderosos.

Pero existe otro elemento fundamental: su capacidad de regeneración. Para generar tensión con un personaje que posee uno de los factores curativos más conocidos de Marvel, Insomniac incorporó la habilidad Última defensa.

Esta permite utilizar la Rabia acumulada para activar el factor curativo cuando Wolverine está cerca de ser derrotado. A lo largo de la aventura también será posible desbloquear Técnicas, que amplían las posibilidades ofensivas, y Adaptaciones, mejoras destinadas a modificar diferentes capacidades de Logan. El combate tampoco será siempre frontal. Wolverine podrá acechar enemigos, realizar emboscadas y utilizar el sigilo para preparar sus ataques antes de entrar en acción.

La historia de Marvel’s Wolverine llevará a Logan por distintos escenarios, desde Canadá hasta Tokio y Madripoor. PlayStation

Un viaje por distintos escenarios sin mundo abierto

Otra de las grandes diferencias con Marvel’s Spider-Man será la estructura. Marvel’s Wolverine no tendrá un mundo abierto para recorrer libremente, sino que presentará escenarios diseñados específicamente para cada momento de la campaña.

Logan viajará por diferentes puntos del planeta, desde los paisajes de su Canadá natal hasta Tokio y Madripoor, permitiendo que cada ubicación tenga su propia identidad y funcione como escenario para las distintas etapas de la historia.

El juego estará protagonizado por Liam McIntyre, quien presta su voz a Logan, y fue desarrollado específicamente para PlayStation 5. No tendrá versión para PS4, aunque sí contará con mejoras para PS5 Pro, además de compatibilidad con las funciones del control DualSense y juego remoto.

Marvel’s Wolverine cambia el tono de Marvel’s Spider-Man y apuesta por una aventura más oscura, adulta y violenta. PlayStation

Precio y ediciones de Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine estará disponible desde el 15 de septiembre tanto en formato físico como digital. La edición estándar tendrá un precio referencial de US$69,99 en PlayStation Store, mientras que la Digital Deluxe costará US$79,99 e incluirá cinco trajes exclusivos, cinco diseños adicionales para las garras y puntos de técnica.

El título, anunciado originalmente en 2021, ya se encuentra disponible para reserva y llega como uno de los grandes lanzamientos del segundo semestre de 2026, acompañado por otros pesos pesados como Grand Theft Auto 6 y el remake de Zelda: Ocarina of Time para Switch 2.