Oppo F35 y F35 Pro: filtran el diseño y la fecha de lanzamiento de los celulares

El mercado de dispositivos móviles anticipa la llegada de una nueva serie enfocada en la autonomía y la estética posterior. A través del esperado Oppo F35 , la marca asiática presentará su catálogo para el segmento medio en octubre, sumando una versión superior para competir en la gama intermedia con la firma Oppo .

La filtración confirmó que el debut comercial comenzará en la India antes de expandirse a otras regiones del mundo. Las imágenes preliminares exhiben seis variantes cromáticas distribuidas entre ambos modelos, destacando patrones visuales con textura floral y terminaciones onduladas sobre la superficie trasera del teléfono .

La propuesta visual de la versión estándar apuesta por una estética orientada al público joven mediante tres alternativas cromáticas específicas: rosa, plateado y violeta. La marca aplicó tratamientos diferenciados sobre los paneles traseros, combinando superficies lisas con acabados que refractan la luz en formas curvas.

Este teléfono mantiene líneas limpias en los bordes para mejorar el agarre diario en mano sin descuidar la protección estructural del chasis. Con este modelo base, la empresa busca sostener una presencia constante en el segmento intermedio, ofreciendo una opción equilibrada para quienes priorizan el diseño sin abonar sobreprecios.

El modelo más avanzado concentra las mayores novedades técnicas en su sistema energético al proyectar un acumulador de 10.000 mAh de capacidad nominal. Esta celda permitiría extender el funcionamiento continuo durante varias jornadas sin necesidad de acudir a enchufes de recarga intermedia.

De confirmarse esta cifra, el terminal ingresará en una competencia directa contra propuestas de gran capacidad como el Poco X8 Power y el Redmi Note 17 Pro Max. En materia de apariencia, este equipo superior llegará en tonos marrón, naranja y azul claro, incorporando una textura con grabados florales en su cubierta posterior.

Estrategia de precios y desembarco del Oppo F35 Pro

Los reportes comerciales estiman que la variante profesional saldrá al mercado con un valor cercano a las 45.000 rupias en tiendas minoristas de la India (alrededor de $700,000 pesos argentinos). Este rango tarifario ubica a la versión más equipada en una posición competitiva dentro del pelotón de celulares con baterías de alta densidad energética.

El módulo posterior del teléfono organiza los sensores fotográficos en una isla vertical. Imagen generada con IA

La distribución regional comenzará en el mercado asiático como punto de partida prioritario durante las primeras semanas de octubre. Posteriormente, la corporación planea coordinar el envío de partidas internacionales hacia otros continentes para disputar el interés de usuarios que demandan jornadas prolongadas de pantalla encendida.

Balance del catálogo móvil de la marca Oppo

El despliegue de esta nueva familia reafirma la intención de diversificar acabados estéticos sin descuidar el rendimiento de la energía en el uso cotidiano. La integración de texturas orgánicas sobre el cuerpo del celular complementa un salto técnico que prioriza la duración real frente a diseños puramente delgados.

Con la llegada del Oppo F35, la empresa fortalece su catálogo de gama media mediante opciones cromáticas variadas. Asimismo, la potencia energética proyectada para el Oppo F35 Pro posiciona a este teléfono como una de las alternativas más duraderas de la firma Oppo para el cierre de la temporada.