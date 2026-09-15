Hasta el 1 de diciembre puedes tener un año gratis de Google AI Plus

Google anunció una promoción educativa orientada a la comunidad académica para facilitar el uso de asistentes digitales en las aulas. A través del abono Google AI Plus , los alumnos universitarios podrán utilizar gratis durante un año el modelo Gemini Omni, contar con 400 GB de almacenamiento y acceder a herramientas de aprendizaje.

El beneficio elimina la tarifa habitual de cinco dólares mensuales durante un año para quienes acrediten su condición de cursada en una institución de educación superior. La propuesta suma además una alternativa con la versión Pro (paga) y un 70% de descuento en YouTube Premium.

El proceso de inscripción exige ingresar al sitio web oficial de la plataforma e indicar los datos personales completos junto al nombre de la institución universitaria correspondiente. El sistema valida la regularidad del alumno (mediante certificado de alumno regular u otro tipo de probanza) para habilitar la membresía gratuita de forma automática.

La suscripción otorga 400 GB de almacenamiento en la nube para guardar documentos y archivos académicos pesados. La empresa Google dispuso límites de uso más altos para realizar consultas continuas sin experimentar pausas de servicio durante los períodos de exámenes.

La interfaz de Google AI Plus organiza cuestionarios y tarjetas de memoria para repasar materias.

Sin embargo, a diferencia del año pasado, esta oferta solamente otorga el plan Plus, no el Pro (uno mucho más completo en comparación con el gratuito de este año)

Espacio de aprendizaje y cuadernos de estudio personalizados

El nuevo portal educativo reúne cuestionarios de práctica, tarjetas de memoria y simulaciones en tres dimensiones. Con solo cargar los textos de clase, la inteligencia artificial estructura un plan de estudio a medida e identifica los conceptos teóricos que requieren mayor revisión.

El entorno suma la capacidad de generar gráficos interactivos para simplificar la lectura de fórmulas o temas complejos. La firma confirmó que en las próximas semanas la herramienta agendará de forma directa las fechas de entregas en el Calendario de Google.

Investigación con Deep Research y charlas de voz en vivo

La actualización incorpora la tecnología Deep Research dentro de la función Gemini Live para elaborar informes bibliográficos en segundo plano. El sistema rastrea fuentes y organiza los puntos centrales de una materia con rapidez.

Gemini Live: nuevas funciones gratis destinadas a estudiantes. Google

Una vez procesado el documento, el estudiante puede mantener una conversación por voz con el asistente para repasar los datos obtenidos, profundizar en puntos específicos y aclarar dudas conceptuales antes de una presentación oral.

La inteligencia artificial en la formación académica

Para los estudiantes interesados en consumir contenido audiovisual, la firma presentó un paquete especial que integra la versión Pro. Esta variante suma una rebaja del 70% en la suscripción mensual a YouTube Premium para reproducir videos y música sin anuncios.

Con esta iniciativa, Google busca instalarse como una plataforma de apoyo cotidiano en las universidades. Las nuevas funciones de inteligencia artificial incluidas en Google AI Plus acercan herramientas de procesamiento avanzado a la formación académica diaria.