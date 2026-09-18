Los 9 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 18 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia en los que se verá afectado el servicio a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maioú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este viernes 18/9
Ciudad
- Entre calles Estrada, Patricias Mendocinas, Mosconi y San Martín. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En el Lateral Sur del Acceso Este, entre Prolongación Famatina y Chacón. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Infanta Isabel, entre Milagros y Exequiel Tabanera. Entre calles Exequiel Tabanera, Infanta Isabel, Severo del Castillo y Durand. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle Morón, entre Urquiza y Colón; Costa de Araujo. De 9.35 a 13.35 h.
- En Finca Ex Viñas Argentinas y zonas aledañas; La Holanda. De 9.30 a 15.30 h.
Luján
- En el Loteo Ingrassia y zonas aledañas. De 8.15 a 10.15 h.
Maipú
- En la intersección de calles Los Valencianos y San Martín Norte; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En calle Costa, entre Corredor Productivo y Ruta Nacional N°89. En Barrios Tisa y Santa Lucia; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Héctor Meli, La Gloria, Alto Verde, La Carrera o Ancón y Filipini. En los barrios Presidencia, Schoenstatt, El Portal, Sute, Las Acequias y loteo Brigada Andrada; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Julio Argentino Roca, entre callejón Rios y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- Entre calles Soriano, Pinilla, La Escuela y Carril Casas Viejas. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Ramon Barrera, El Noruego, Santos y Maza Norte; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Corriente, 9 de Julio, Montecaseros y Ballofet. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Granaderos, Iselin, San Juan y Bernardino Izuel. De 9.00 a 13.00 h.
Malargüe
- Entre calles Capdeville Oeste, Los Cipreses, General Roca y Santa Cruz. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Los Teros, Las Calandrias, Fase de La Luna y calle del Dique. De 13.00 a 17.00 h.