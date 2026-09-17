Sube la temperatura en Mendoza, pero se anticipan precipitaciones: en qué zonas

Si bien se espera una jornada primaveral en el llano, comienzan a desmejorar las condiciones en la cordillera de Mendoza este viernes.

Mendoza se prepara para recibir la primavera antes de tiempo, ya que para este viernes 18 de septiembre se anticipa tiempo bueno y ascenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 30 ºC, aunque se esperan precipitaciones en la cordillera.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: viento norte débil, principalmente en la franja Este de la provincia, desde las 11 hasta las 17.

viento norte débil, principalmente en la franja Este de la provincia, desde las 11 hasta las 17. Nubosidad: cielo nublado en Malargüe y zona Sur.

cielo nublado en Malargüe y zona Sur. Alta Montaña: se prevé mal tiempo con precipitaciones desde las 14 hasta la medianoche, principalmente en la parte Norte y Centro de la Alta Montaña. Las precipitaciones serían entre débiles y moderadas. Pronóstico para los próximos días El sábado se anticipa caluroso, con tormentas en el sur provincial hacia la noche y Zonda en Malargüe y sectores de la precordillera. Además, en alta montaña estará “inestable”, con probabilidad de nevadas moderadas. La mínima en el llano rondará los 12 ºC y la máxima los 29 ºC.

El domingo se extiende al llano la concurrencia de viento Zonda, que además se intensificaría en el sur. Se pronostican tormentas en el sudeste provincial y precipitaciones en cordillera.