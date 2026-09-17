Gotán: tres días para vivir el tango en Mendoza
Del 18 al 20 de septiembre, Mendoza será sede de la primera edición de Gotán, un festival internacional de tango. La agenda de los tres días.
Mendoza se viste de tango durante tres días porque del 18 al 20 será sede de la primera edición de Gotán, el Festival Internacional de Tango de Altura, una propuesta independiente y disruptiva que celebra la evolución del género. La programación recorrerá tres sedes clave de la provincia: el Teatro Municipal Luis Encio Bianchi (Rivadavia), La Cantina del Juglar (Ciudad de Mendoza) y la Sala Elina Alba (Secretaría de Cultura, Ciudad de Mendoza).
Un festival independiente de tango
El evento es organizado de manera independiente por Felo Barbosa Producciones, La del 1800 y Cooperativa Bajo Club. La presencia de Vara Dorada marca uno de los hitos internacionales más fuertes del festival. Este ensamble de primer nivel, bajo la dirección musical y los arreglos de Tito Cerda, propone un viaje sonoro sumamente elegante que atraviesa la rica historia y evolución del género.
Con una interpretación que va desde la crudeza del tango clásico hasta la complejidad armónica del Tango Nuevo de Ástor Piazzolla y composiciones de autoría propia, la agrupación trasandina logra expandir las fronteras del 2x4 incorporando sutiles influencias de la música clásica, el jazz y el rock. Su propuesta garantiza una experiencia de alta cultura musical y una profunda conexión emocional con el espectador.
Por su parte, la llegada de Tangorra a Mendoza representa un verdadero acontecimiento para la escena contemporánea tras su reciente gira europea (Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Suiza, Italia y Bélgica) y su paso por el Mundial y Festival de Tango de Buenos Aires. Con 16 años de trayectoria internacional, la agrupación porteña desembarca para presentar su quinto álbum de estudio, En Trance. Su show despliega una arrolladora combinación de teatralidad y potencia escénica, invitando al público a sumergirse en paisajes sonoros donde los grooves y bases del techno se entrelazan de manera hipnótica con el alma de los instrumentos acústicos y el característico sonido analógico de la banda.
DÍA 1 — APERTURA EN ZONA ESTE
Fecha: Viernes 18 de septiembre | 20:30 hs
Sede: Teatro Municipal Luis Encio Bianchi (Rivadavia)
Lineup de la noche:
- Orquesta Escuela La del 1800: Escuela de tango para músicos fundada en 2023, dirigida por Gonzalo Lesta Saraví. Su repertorio abarca desde los clásicos hasta obras del siglo XXI y tangos de la región cuyana.
- Al Tango: Quinteto que propone un tango vivo con las voces de Evelyn Vela y Raúl Gurí Vera, el piano de Juan José Olguín, el bandoneón de Agustina Guillén y el contrabajo de Felo Barbosa.
- Vara Dorada (Chile): Ensamble de vanguardia con dirección y arreglos de Tito Cerda, integrado por Pancho Miranda (voz), Catalina Torres (violín), Jimena Rey (contrabajo) y Camilo Orellana (piano).
DÍA 2 — CENA SHOW, VANGUARDIA Y EXPERIMENTACIÓN
Fecha: Sábado 19 de septiembre | 21:00 hs
Sede: La Cantina del Juglar (Ciudad de Mendoza)
Lineup de la noche:
- Cooperativa Bajo Club: Cuarteto mendocino de bajos eléctricos conformado en 2021 por Julián Lucero, Emmanuel Rodríguez, Hernán Cremaschi y Federico Alma, enfocado en la exploración sonora y obras de autoría propia.
- Broche de Oro: Sexteto binacional (Mendoza y Santiago de Chile) que reúne a Ofelia Cuadra, Pancho Miranda, Felo Barbosa, Leandro Riolobo, Gonzalo Lesta y Mariano Burgos para interpretar clásicos del tango tradicional y contemporáneo.
- Vara Dorada (Chile): Segunda presentación del ensamble trasandino, recorriendo la Época de Oro, el Tango Nuevo de Piazzolla y composiciones propias.
- Durante toda la velada, el artista Rodrigo Buel realizará intervenciones artísticas en vivo dialogando con la propuesta musical sobre el escenario.
DÍA 3 — GRAN CIERRE INSTITUCIONAL Y MILONGA
Fecha: Domingo 20 de septiembre | 19:00 hs
Sede: Sala Elina Alba (España y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza)
Lineup de cierre):
- Sexteto 1800: Agrupación mendocina nacida en 2025 que recorre el estilo milonguero tradicional y el tango nuevo, integrada por Gonzalo Lesta, Marcos Longobardi, Carolina Cusa, Juan Cruz Zuloaga, Luciana Glogowski y Catalina López.
- La Mundial Orkestra: Orquesta milonguera mendocina que presenta su primer disco, Tango Sucio, proponiendo una lectura original, fresca y bailable del género.
- Tangorra (Buenos Aires): La banda porteña llega tras su gira europea para presentar su quinto álbum, En Trance, combinando el sonido analógico y bases techno con instrumentos acústicos a cargo de Cecilia Giles, Mikele Borra y Fran Borra.
- Vara Dorada (Chile): Despedida del ensamble internacional.
- La jornada contará con una nueva intervención artística en vivo de Rodrigo Buel y la musicalización de TDJ Fran Borra para habilitar la pistade baile.
El festival es posible gracias al acompañamiento estratégico de nuestros sponsors e instituciones aliadas: Gobierno de Mendoza, Municipalidad de Rivadavia, L Crosta Pizza, Felo Barbosa Producciones, Desayunos Mendoza, Sanix, Sin Fin Hostel, Vinoteca Elixir, Biri Biri Cantina, Pizzería Primavera, La del 1800, La Cantina del Juglar, Cooperativa Bajo Club y Mora Hostel.
FICHA TÉCNICA Y ENTRADAS
Nombre: GOTÁN | Festival Internacional de Tango de Altura.
Fechas: 18, 19 y 20 de septiembre de 2026.
Sedes: Teatro Municipal Luis Encio Bianchi (Rivadavia), La Cantina del
Juglar (Ciudad de Mendoza) y Sala Elina Alba (Ciudad de Mendoza).
Tickets y Accesos: tu entrada web
Sitio Web Oficial: https://gotanfestival.vercel.app/
Instagram: https://www.instagram.com/gotanfestival/