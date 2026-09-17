Gotán: tres días para vivir el tango en Mendoza

Del 18 al 20 de septiembre, Mendoza será sede de la primera edición de Gotán, un festival internacional de tango. La agenda de los tres días.

El Sexteto 1800 se presentará en el cierre de Gotán.

Mendoza se viste de tango durante tres días porque del 18 al 20 será sede de la primera edición de Gotán, el Festival Internacional de Tango de Altura, una propuesta independiente y disruptiva que celebra la evolución del género. La programación recorrerá tres sedes clave de la provincia: el Teatro Municipal Luis Encio Bianchi (Rivadavia), La Cantina del Juglar (Ciudad de Mendoza) y la Sala Elina Alba (Secretaría de Cultura, Ciudad de Mendoza).

La última noche se habilitará la pista de tango. Archivo MDZ Un festival independiente de tango El evento es organizado de manera independiente por Felo Barbosa Producciones, La del 1800 y Cooperativa Bajo Club. La presencia de Vara Dorada marca uno de los hitos internacionales más fuertes del festival. Este ensamble de primer nivel, bajo la dirección musical y los arreglos de Tito Cerda, propone un viaje sonoro sumamente elegante que atraviesa la rica historia y evolución del género.

Con una interpretación que va desde la crudeza del tango clásico hasta la complejidad armónica del Tango Nuevo de Ástor Piazzolla y composiciones de autoría propia, la agrupación trasandina logra expandir las fronteras del 2x4 incorporando sutiles influencias de la música clásica, el jazz y el rock. Su propuesta garantiza una experiencia de alta cultura musical y una profunda conexión emocional con el espectador.

Por su parte, la llegada de Tangorra a Mendoza representa un verdadero acontecimiento para la escena contemporánea tras su reciente gira europea (Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Suiza, Italia y Bélgica) y su paso por el Mundial y Festival de Tango de Buenos Aires. Con 16 años de trayectoria internacional, la agrupación porteña desembarca para presentar su quinto álbum de estudio, En Trance. Su show despliega una arrolladora combinación de teatralidad y potencia escénica, invitando al público a sumergirse en paisajes sonoros donde los grooves y bases del techno se entrelazan de manera hipnótica con el alma de los instrumentos acústicos y el característico sonido analógico de la banda.

DÍA 1 — APERTURA EN ZONA ESTE Fecha: Viernes 18 de septiembre | 20:30 hs