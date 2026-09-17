La Anses prevé más de 100 mil jubilados menos en Argentina para 2027

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) proyecta para 2027 una reducción de 104.760 jubilados respecto de este año, al mismo tiempo que estima un incremento en la cantidad de personas que percibirán la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Según las estimaciones oficiales, el padrón de jubilados pasaría de 5.590.521 beneficiarios en 2026 a 5.485.761 en 2027. Esto representa una caída de 104.760 personas en un año.

En sentido contrario, la PUAM tendría un crecimiento. La cantidad de beneficiarios subiría de 220.308 a 253.032, es decir, 32.724 personas más .

La PUAM está destinada a quienes tienen 65 años o más y no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva. Para obtenerla, además, deben cumplir con una evaluación socioeconómica y patrimonial que determine una situación de vulnerabilidad.

Una de las principales razones señaladas para explicar la disminución de jubilados es la dificultad creciente para reunir los 30 años de aportes exigidos para acceder a una jubilación contributiva.

La pérdida de empleos registrados y el avance de la informalidad laboral afectan directamente la posibilidad de acumular los años necesarios. De esta manera, cuando los trabajadores alcanzan la edad jubilatoria —60 años para las mujeres y 65 para los hombres—, una parte de ellos llega sin el período de aportes requerido.

Durante años, las moratorias previsionales permitieron completar períodos faltantes para quienes no alcanzaban los 30 años. Sin embargo, esas herramientas fueron derogadas y quienes actualmente llegan a la edad jubilatoria sin los aportes suficientes ya no cuentan con esa alternativa.

El escenario se refleja en las propias proyecciones del sistema previsional: menos jubilaciones contributivas y más personas que ingresan a una prestación destinada a quienes no pudieron completar los aportes.

Cuánto se cobra por la PUAM

La PUAM tiene un valor equivalente al 80% del haber mínimo jubilatorio, al que se suma un bono extraordinario cuando corresponde.

En septiembre, el monto informado se ubicó en $342.908, más un bono de $70.000.

Por otra parte, las proyecciones también contemplan un incremento en la cantidad de titulares del Seguro de Desempleo, que pasarían de 118.868 en 2026 a 130.324 durante 2027.

La ANSES y los aportes de los monotributistas

A este panorama se suma un análisis de la Fundación Mediterránea sobre los aportes previsionales de los trabajadores independientes. El estudio sostiene que ninguna categoría del monotributo aporta actualmente un monto suficiente para financiar una jubilación mínima. Incluso bajo una simulación con 40 años de aportes y actualización por inflación, la categoría K no alcanzaría a generar el haber mínimo actual.

El informe identifica una importante diferencia entre los aportes según el régimen laboral. En promedio, el aporte personal representa alrededor del 11% del ingreso de un trabajador asalariado formal, el 5% en el caso de los autónomos y apenas el 1,1% entre los monotributistas.

Además, el sistema del monotributo presenta una fuerte concentración en las categorías de menores ingresos. Según el estudio, el 55% de los monotributistas activos pertenece a la categoría A, mientras que el 78% se encuentra entre las categorías A, B o C.

Las diferencias también aparecen al proyectar cuánto podría financiar cada categoría para una futura jubilación. Con 40 años de aportes actualizados únicamente por inflación, el informe estima que un hombre de categoría A financiaría alrededor del 9% de una jubilación mínima, mientras que uno de categoría K alcanzaría el 75%.

En el caso de las mujeres, las proporciones estimadas serían del 6% y 50%, respectivamente.

El estudio también plantea un escenario con un rendimiento real de los aportes de 2 puntos porcentuales por encima de la inflación. Bajo esa hipótesis, solamente quienes permanecieran durante 40 años en la categoría K lograrían acercarse o superar el haber mínimo proyectado: 138% para los hombres y 99% para las mujeres.