¿Chau Libreta AUH?: Anses cambió la forma de controlar la salud y escolaridad
La nueva medida permite verificar automáticamente los controles de salud, vacunación y escolaridad de la AUH, sin eliminar la Libreta.
El Gobierno amplió el sistema de verificación de los requisitos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde ahora, el cumplimiento de las condiciones de salud, vacunación y educación podrá comprobarse automáticamente tras el cruce de información entre distintos organismos estatales.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada este jueves 17 de septiembre en el Boletín Oficial. Así, modifica la forma en que Anses controla los requisitos necesarios para cobrar el 20% de la AUH que queda retenido.
Qué controles se verificarán automáticamente
La AUH contempla el pago mensual del 80% del monto, mientras que el 20% restante queda reservado y se cobra una vez que se acredita el cumplimiento de las condiciones de salud y escolaridad establecidas.
Para acceder a ese porcentaje, tienen que cumplirse distintos requisitos según la edad de los hijos:
- En los niños y niñas de hasta 4 años inclusive, se deben acreditar los controles sanitarios y el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación.
- A partir de los 5 años, también se debe demostrar la asistencia al ciclo escolar correspondiente.
A partir de la nueva resolución, estos requisitos podrán verificarse automáticamente a través del intercambio seguro de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y Anses.
De esta manera, cuando los datos necesarios ya estén disponibles en los registros oficiales, el titular de la AUH no tendrá que presentar la documentación aparte.
Qué pasa con el 20% de la AUH
El sistema automático no modifica el porcentaje de la prestación: la AUH sigue abonándose con un 80% mensual y un 20% reservado hasta acreditar las condicionalidades establecidas por la Ley 24.714.
En el caso de los menores de hasta 4 años, cuando el sistema verifique automáticamente los controles sanitarios y la vacunación, el 20% reservado se liquidará también de manera automática y todos los meses, junto con el 80% habitual. Esta modalidad ya había sido implementada en 2025 para esos controles y ahora se amplía el mecanismo de verificación a todos los beneficiarios, incluyendo las condiciones educativas.
Si la información sanitaria o educativa no aparece en los registros oficiales, o si es necesario completar los datos, el titular sí podrá presentar la documentación correspondiente ante Anses.
La resolución también encomienda a Anses la implementación de las medidas necesarias para poner en funcionamiento el nuevo esquema de intercambio de información.