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¿Chau Libreta AUH?: Anses cambió la forma de controlar la salud y escolaridad

La nueva medida permite verificar automáticamente los controles de salud, vacunación y escolaridad de la AUH, sin eliminar la Libreta.

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Ahora los datos que se presentan para cobrar el 20% retenido de AUH se pueden verificar automáticamente. Foto: Archivo MDZ

Ahora los datos que se presentan para cobrar el 20% retenido de AUH se pueden verificar automáticamente. Foto: Archivo MDZ

El Gobierno amplió el sistema de verificación de los requisitos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde ahora, el cumplimiento de las condiciones de salud, vacunación y educación podrá comprobarse automáticamente tras el cruce de información entre distintos organismos estatales.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada este jueves 17 de septiembre en el Boletín Oficial. Así, modifica la forma en que Anses controla los requisitos necesarios para cobrar el 20% de la AUH que queda retenido.

Los datos que solicita Anses para pagar el 20% retenido de la AUH corresponden a las condiciones de salud, vacunaci&oacute;n y educaci&oacute;n.

Los datos que solicita Anses para pagar el 20% retenido de la AUH corresponden a las condiciones de salud, vacunación y educación.

Qué controles se verificarán automáticamente

La AUH contempla el pago mensual del 80% del monto, mientras que el 20% restante queda reservado y se cobra una vez que se acredita el cumplimiento de las condiciones de salud y escolaridad establecidas.

Para acceder a ese porcentaje, tienen que cumplirse distintos requisitos según la edad de los hijos:

  • En los niños y niñas de hasta 4 años inclusive, se deben acreditar los controles sanitarios y el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación.
  • A partir de los 5 años, también se debe demostrar la asistencia al ciclo escolar correspondiente.

A partir de la nueva resolución, estos requisitos podrán verificarse automáticamente a través del intercambio seguro de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y Anses.

De esta manera, cuando los datos necesarios ya estén disponibles en los registros oficiales, el titular de la AUH no tendrá que presentar la documentación aparte.

Qué pasa con el 20% de la AUH

El sistema automático no modifica el porcentaje de la prestación: la AUH sigue abonándose con un 80% mensual y un 20% reservado hasta acreditar las condicionalidades establecidas por la Ley 24.714.

En el caso de los menores de hasta 4 años, cuando el sistema verifique automáticamente los controles sanitarios y la vacunación, el 20% reservado se liquidará también de manera automática y todos los meses, junto con el 80% habitual. Esta modalidad ya había sido implementada en 2025 para esos controles y ahora se amplía el mecanismo de verificación a todos los beneficiarios, incluyendo las condiciones educativas.

Si la información sanitaria o educativa no aparece en los registros oficiales, o si es necesario completar los datos, el titular sí podrá presentar la documentación correspondiente ante Anses.

La resolución también encomienda a Anses la implementación de las medidas necesarias para poner en funcionamiento el nuevo esquema de intercambio de información.

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