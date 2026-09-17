¿Chau Libreta AUH?: Anses cambió la forma de controlar la salud y escolaridad

La nueva medida permite verificar automáticamente los controles de salud, vacunación y escolaridad de la AUH, sin eliminar la Libreta.

Ahora los datos que se presentan para cobrar el 20% retenido de AUH se pueden verificar automáticamente. Foto: Archivo MDZ

El Gobierno amplió el sistema de verificación de los requisitos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde ahora, el cumplimiento de las condiciones de salud, vacunación y educación podrá comprobarse automáticamente tras el cruce de información entre distintos organismos estatales.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada este jueves 17 de septiembre en el Boletín Oficial. Así, modifica la forma en que Anses controla los requisitos necesarios para cobrar el 20% de la AUH que queda retenido.

Los datos que solicita Anses para pagar el 20% retenido de la AUH corresponden a las condiciones de salud, vacunación y educación. MDZ Qué controles se verificarán automáticamente La AUH contempla el pago mensual del 80% del monto, mientras que el 20% restante queda reservado y se cobra una vez que se acredita el cumplimiento de las condiciones de salud y escolaridad establecidas.

Para acceder a ese porcentaje, tienen que cumplirse distintos requisitos según la edad de los hijos:

En los niños y niñas de hasta 4 años inclusive, se deben acreditar los controles sanitarios y el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación.

A partir de los 5 años, también se debe demostrar la asistencia al ciclo escolar correspondiente. A partir de la nueva resolución, estos requisitos podrán verificarse automáticamente a través del intercambio seguro de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y Anses.