Asignaciones para monotributistas: cuánto paga Anses en septiembre

La categoría del Monotributo dejó de ser solo una referencia tributaria: también define qué asignaciones familiares puede cobrar cada contribuyente y el monto que le corresponde. En septiembre de 2026, Anses actualizó estos valores un 2,11%, junto con los límites de ingresos que regulan el acceso al sistema.

El esquema no reconoce las mismas prestaciones a todas las escalas. Las personas inscriptas entre las categorías A y H pueden acceder a las asignaciones por Prenatal, Hijo, Hijo con Discapacidad y Ayuda Escolar Anual. En cambio, quienes se encuentran en I, J o K quedan alcanzados únicamente por Hijo con Discapacidad y la ayuda escolar asociada. Además de la categoría registrada ante ARCA, es necesario mantener los pagos al día y tener acreditados los datos personales y vínculos familiares.

La Asignación Familiar por Hijo y la prestación por Prenatal tienen valores decrecientes según la categoría. Los titulares de la A reciben $77.025 por hijo; los de la B, $51.958; y los de la C, $31.427. Para quienes figuran en D, E, F, G o H, el importe es de $16.217. Los montos surgen del cuadro oficial de Anses y ya incorporan el aumento mensual del 2,11% establecido por la Resolución 260/2026 .

El pago por Hijo alcanza a menores de 18 años, mientras que el Prenatal se abona durante el embarazo, siempre que se cumplan los requisitos y la solicitud se presente antes del nacimiento o la interrupción.

Las tres categorías más altas no acceden a la asignación ordinaria por Hijo ni al Prenatal por su condición dentro del régimen simplificado. Sí pueden recibir la prestación por Hijo con Discapacidad, que no tiene límite de edad. En septiembre, la escala establece $250.854 para la categoría A, $177.443 para la B y $111.974 desde la C hasta la K. Para habilitar el cobro se necesita la autorización por discapacidad emitida por Anses, además de los vínculos familiares actualizados. Esta asignación no queda sujeta a los topes de ingresos aplicados a las prestaciones comunes.

La Ayuda Escolar Anual alcanza a monotributistas de las categorías A a H con hijos escolarizados y también a las categorías I, J y K cuando se trata de un hijo con discapacidad. El importe vigente es de $55.672. El derecho se genera si el titular cobró durante al menos un mes del año la Asignación Familiar por Hijo o por Hijo con Discapacidad. También debe presentar el certificado escolar mediante mi Anses dentro del período habilitado. A diferencia de las prestaciones mensuales, esta ayuda se actualiza una vez al año para el pago masivo.

Cómo consultar si corresponde el pago de Anses

El tope individual vigente es de $3.157.449 y el límite máximo del grupo familiar asciende a $6.314.898. Si uno de sus integrantes supera el primero, el hogar queda excluido de las asignaciones sujetas a ingresos, aunque la suma familiar permanezca por debajo del máximo general. Para revisar la situación, el titular debe ingresar a mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, elegir “Hijos” y luego “Mis Asignaciones”.

La consulta oficial permite ver pagos, suspensiones o rechazos y conocer el motivo de cada liquidación. También conviene verificar la categoría informada por ARCA, los vínculos familiares y el medio de cobro. Si ambos progenitores son monotributistas, la asignación se liquida a quien tenga la categoría más alta; si alguno está en I o una escala superior, no corresponde el pago ordinario por Hijo, aunque puede mantenerse el beneficio por discapacidad.