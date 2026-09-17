Anses entra en la recta final de los pagos de septiembre: quiénes cobran este jueves
Anses avanza con el calendario de pagos de septiembre y este jueves será el turno de nuevos grupos de jubilados, AUH y beneficiarios de asignaciones.
El calendario de pagos de Anses entra este jueves en uno de sus últimos tramos para varias de las prestaciones más numerosas. Durante la jornada se acreditarán haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, mientras algunos cronogramas ya empiezan a quedar completos.
Para los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, este jueves cobran quienes tienen DNI terminado en 7. Después de esta jornada solamente quedarán dos grupos: los documentos finalizados en 8, que cobrarán el viernes, y los terminados en 9, previstos para el lunes 21.
Algo similar ocurre con la Asignación Universal por Hijo. Anses deposita este jueves la AUH y la Asignación Familiar por Hijo a los titulares con DNI terminado en 7, por lo que ambos calendarios también quedarán a solo dos terminaciones de completarse.
Qué prestaciones paga Anses este jueves 17
El esquema de pagos previsto para la jornada queda de la siguiente manera:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 7.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 7.
- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 7.
- Asignación por Embarazo: DNI terminado en 5.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: continúa abierto el período de cobro para todas las terminaciones.
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: continúa habilitado el pago para todas las terminaciones de DNI.
La Asignación por Prenatal ya no aparece entre los pagos organizados por terminación de documento para este jueves. Su cronograma de septiembre finalizó el miércoles 16 con los DNI terminados en 8 y 9. Las Pensiones No Contributivas, por su parte, habían completado sus pagos el lunes 14.