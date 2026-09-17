Anses entra en la recta final de los pagos de septiembre: quiénes cobran este jueves

Anses avanza con el calendario de pagos de septiembre y este jueves será el turno de nuevos grupos de jubilados, AUH y beneficiarios de asignaciones.

Anses avanza este jueves 17 con el calendario de pagos para jubilados, AUH y distintas asignaciones.

El calendario de pagos de Anses entra este jueves en uno de sus últimos tramos para varias de las prestaciones más numerosas. Durante la jornada se acreditarán haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, mientras algunos cronogramas ya empiezan a quedar completos.

Para los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, este jueves cobran quienes tienen DNI terminado en 7. Después de esta jornada solamente quedarán dos grupos: los documentos finalizados en 8, que cobrarán el viernes, y los terminados en 9, previstos para el lunes 21.

Algo similar ocurre con la Asignación Universal por Hijo. Anses deposita este jueves la AUH y la Asignación Familiar por Hijo a los titulares con DNI terminado en 7, por lo que ambos calendarios también quedarán a solo dos terminaciones de completarse.

El calendario de pagos de Anses se acerca al final para jubilados de la mínima y titulares de la AUH. ALF PONCE MERCADO / MDZ Qué prestaciones paga Anses este jueves 17 El esquema de pagos previsto para la jornada queda de la siguiente manera: