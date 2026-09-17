Anses: los nuevos límites del SUAF en septiembre y quiénes dejan de cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) oficializó los nuevos topes de ingresos requeridos para acceder a las Asignaciones Familiares del sistema SUAF . El ajuste aplicado para este período fue del 2,11%, en consonancia con el dato de inflación correspondiente al mes de julio difundido por el Indec.

Esta actualización modifica de manera directa las escalas que determinan qué trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados continúan percibiendo el beneficio y cuáles quedan excluidos del sistema a partir de este mes.

Para continuar percibiendo las asignaciones familiares, los beneficiarios no deben superar los nuevos montos máximos fijados por el organismo previsional. A partir de esta actualización, el ingreso tope permitido para un solo miembro quedó establecido en $3.157.449 mensuales, mientras que el límite máximo para el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) es decir, la suma de las remuneraciones de todos los integrantes, pasó a ser de $6.314.898 al mes.

El sistema de Anses contempla una regla estricta respecto a los límites de ingresos que determina la baja automática del cobro:

Cabe recordar que para el cálculo del Ingreso del Grupo Familiar se toman en cuenta los sueldos brutos de los trabajadores en relación de dependencia, las asignaciones por maternidad, las rentas de referencia para trabajadores autónomos y monotributistas, y los haberes de jubilación o pensión.

Por exceso acumulado: si la suma total de las remuneraciones del grupo familiar supera los $6.314.898, el grupo familiar deja de percibir el beneficio de manera automática.

Por exceso individual: si tan solo uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso bruto superior a los $3.157.449, la totalidad de la familia queda excluida del cobro de las asignaciones, independientemente de lo que gane el otro progenitor.

Cuánto se cobra de SUAF en septiembre

Según la tabla oficial de Anses, los montos a cobrar por cada hijo varían de acuerdo a la escala de ingresos del grupo familiar. Quienes tengan un IGF de hasta $1.192.505 percibirán la suma de $77.025. Para el segundo rango, con ingresos entre $1.192.505,01 y $1.748.924, el monto desciende a $51.958. En el tercer escalón, con salarios entre $1.748.924,01 y $2.019.189, se cobrarán $31.427. Finalmente, quienes ganen entre $2.019.189,01 y $6.314.898 recibirán $16.217.

Por su parte, la asignación por hijo con discapacidad establece valores superiores divididos en tres categorías de ingresos. El primer grupo, con un IGF de hasta $1.192.505, cobrará $250.780. Quienes se ubiquen en el tramo comprendido entre $1.192.505,01 y $1.748.924 percibirán $177.412. Por último, aquellos beneficiarios con ingresos familiares desde $1.748.924,01 en adelante recibirán una asignación general de $111.970.