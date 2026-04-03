PUAM de ANSES: quiénes la cobran en abril y cuánto se paga con bono

La ANSES confirmó los valores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para abril de 2026. Este ingreso está dirigido a personas sin jubilación y se actualiza todos los meses. Con el refuerzo vigente, el monto total vuelve a posicionarse como un sostén clave para miles de beneficiarios.

Durante este mes, la PUAM tiene un haber base de $304.243,19, equivalente al 80% de la jubilación mínima.

La PUAM de Anses representa un 80% de la jubilación mínima.

A ese ingreso se le suma el bono extraordinario que el Gobierno viene otorgando para reforzar los haberes más bajos. Con este adicional, el total a cobrar alcanza los $378.314,27 en abril.

La PUAM está destinada a adultos mayores que no cuentan con aportes suficientes para jubilarse dentro del sistema previsional.

Para acceder, se deben cumplir estas condiciones:

Tener 65 años o más

No percibir otra jubilación o pensión

Cumplir con los requisitos de residencia en el país

El beneficio es vitalicio, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por la ANSES.

Qué incluye la PUAM además del haber

Quienes cobran la PUAM no solo reciben un ingreso mensual. También acceden a:

Cobertura médica a través del PAMI

Posibilidad de cobrar asignaciones familiares

Esto amplía el alcance del beneficio dentro del sistema de protección social.

Cómo se actualiza el monto mes a mes

El valor de la PUAM se ajusta automáticamente según el mismo porcentaje que la jubilación mínima. Desde 2024, las actualizaciones se realizan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En abril, el incremento aplicado fue del 2,9%, correspondiente a la inflación de febrero. Este mecanismo busca que los ingresos acompañen la suba de precios, aunque con cierto rezago.

Así, la PUAM continúa siendo una herramienta central para garantizar un ingreso básico a adultos mayores sin aportes completos, con un esquema de actualización mensual que intenta sostener su poder adquisitivo frente a la inflación.