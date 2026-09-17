Padre Guilherme en Mendoza: se cayó el show en Junín y confirmaron que será en el Frank Romero Day

El show del famoso DJ será el 10 de octubre en el Frank Romero Day.

La llegada del sacerdote y músico portugués Padre Guilherme a Mendoza tuvo un giro inesperado. El recital estaba anunciado para el 10 de octubre en el parque Recreativo Dueño del Sol, en Junín, pero la organización confirmó que ese predio quedó descartado. Pasadas las 15 se confirmó que el show será en el Frank Romero Day, en la misma fecha y desde las 19.

También se destacó que las entradas adquiridas con anticipación servirán para el teatro griego y que los tickets anticipados siguen a la venta en Entradaweb.com.ar.

El Frank Romero Day es el lugar elegido para el show del 10 de octubre Para albergar una celebración de semejante magnitud, el emblemático teatro griego Frank Romero Day ha sido objeto de diversas tareas de refuncionalización y puesta en valor tanto en la estructural como en amplitud de espectáculos. El 3 de mayo de 2025, Los Piojos convocaron a 23 mil almas en el lugar. Este año, Tan Biónica subió a ese escenario el pasado 18 de abril; el 2 de mayo fue momento del Manso baile; y Pity Álvarez mostró sus canciones el 13 de junio.

Ahora es momento de recibir a Los Fabulosos Cadillacs este próximo 19 de septiembre, y el sábado 21 de noviembre será el momento para que La Renga lleve su rock a los cerros. En ambos casos, las entradas ya están a la venta. Entre las mejoras se destacan el mantenimiento integral de su arquitectura defensiva y paisajística, la modernización de los accesos y áreas de servicios.

Quién es el Padre Guilherme Guilherme Peixoto es un sacerdote católico portugués que alcanzó la fama internacional tras su destacada actuación en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa, donde hizo bailar a cientos de miles de jóvenes al ritmo de su música electrónica con mensajes de fe y unión.