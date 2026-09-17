La DGE abrió inscripciones para una capacitación en IA para jóvenes de hasta 25 años
La DGE confirmó una nueva apertura de las inscripciones para capacitar a jóvenes en inteligencia artificial. Cómo acceder.
La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que se ampliará el alcance de "Operador en Inteligencia Artificial" con una nueva instancia destinada a jóvenes de entre 18 y 25 años, que podrán participar sean o no estudiantes de un CENS. Cómo será la nueva etapa y cómo inscribirse rápidamente.
La nueva etapa contará con sedes distribuidas en los 18 departamentos de la provincia, principalmente en CENS, y sumará opciones de cursado en Educar Lab, en Godoy Cruz. De esta manera, la propuesta busca facilitar el acceso a la formación en Inteligencia Artificial para jóvenes de distintos puntos del territorio provincial.
La iniciativa es impulsada por la DGE, a través de la Unidad de Innovación e Implementación de Tecnología – Programa EDUTEC y la Dirección de Jóvenes y Adultos, y propone brindar herramientas vinculadas con la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías, con aplicaciones en ámbitos educativos, personales y laborales.
Capacitación en inteligencia artificial de la DGE
Una de las principales novedades de esta convocatoria es que no es necesario ser estudiante de un CENS para participar. Pueden inscribirse todos los jóvenes de 18 a 25 años interesados en incorporar conocimientos y competencias vinculadas con la Inteligencia Artificial.
Durante el trayecto, los participantes podrán conocer y utilizar distintas herramientas de IA, comprender sus posibilidades y limitaciones y desarrollar criterios para aplicarlas de manera práctica, crítica y responsable.
El objetivo es que los jóvenes puedan incorporar estas tecnologías como herramientas para estudiar, crear, resolver problemas y ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y laboral.
Al completar el trayecto formativo, los participantes recibirán una certificación del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
Cómo inscribirse al curso de IA
La inscripción ya está disponible y cada participante podrá seleccionar la sede y el horario que mejor se adapte a sus posibilidades, de acuerdo con los cupos disponibles.
- Requisito: tener entre 18 y 25 años.
- No es necesario ser estudiante de un CENS.
- Inscripción: operadores-ia.vercel.app/cens