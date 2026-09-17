La DGE abrió inscripciones para una capacitación en IA para jóvenes de hasta 25 años

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) confirmó que se ampliará el alcance de "Operador en Inteligencia Artificial" con una nueva instancia destinada a jóvenes de entre 18 y 25 años, que podrán participar sean o no estudiantes de un CENS. Cómo será la nueva etapa y cómo inscribirse rápidamente.

La nueva etapa contará con sedes distribuidas en los 18 departamentos de la provincia , principalmente en CENS, y sumará opciones de cursado en Educar Lab, en Godoy Cruz. De esta manera, la propuesta busca facilitar el acceso a la formación en Inteligencia Artificial para jóvenes de distintos puntos del territorio provincial.

La iniciativa es impulsada por la DGE, a través de la Unidad de Innovación e Implementación de Tecnología – Programa EDUTEC y la Dirección de Jóvenes y Adultos, y propone brindar herramientas vinculadas con la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías, con aplicaciones en ámbitos educativos, personales y laborales.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es que no es necesario ser estudiante de un CENS para participar. Pueden inscribirse todos los jóvenes de 18 a 25 años interesados en incorporar conocimientos y competencias vinculadas con la Inteligencia Artificial.

Durante el trayecto, los participantes podrán conocer y utilizar distintas herramientas de IA, comprender sus posibilidades y limitaciones y desarrollar criterios para aplicarlas de manera práctica, crítica y responsable.

El objetivo es que los jóvenes puedan incorporar estas tecnologías como herramientas para estudiar, crear, resolver problemas y ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y laboral.

Al completar el trayecto formativo, los participantes recibirán una certificación del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

Cómo inscribirse al curso de IA

La inscripción ya está disponible y cada participante podrá seleccionar la sede y el horario que mejor se adapte a sus posibilidades, de acuerdo con los cupos disponibles.