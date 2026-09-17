Padre Guilherme en Mendoza: se cayó el show en Junín y buscan nueva sede para el 10 de octubre

A pesar de la confirmación de la fecha del 10 de octubre, el show del Padre Guilherme cambia de sede de Junín al Gran Mendoza.

La llegada del sacerdote y músico portugués Padre Guilherme a Mendoza tuvo un giro inesperado. El recital estaba anunciado para el 10 de octubre en el parque Recreativo Dueño del Sol, en Junín, pero la organización confirmó que ese predio quedó descartado. La fecha se mantiene, el horario también, aunque el público todavía no sabe en qué punto de la provincia será.

Desde el municipio explicaron que la presentación no se hará en Dueño del Sol por "cuestiones de logística" y marcaron distancia con la producción del evento. Según trascendió, las exigencias de infraestructura y coordinación técnica que demanda un despliegue de esta escala no llegaron a resolverse a tiempo, pese a las gestiones entre la comuna y los productores.

Julio Sosa, el productor que gestionó la venida del DJ portugués, aseguró que el cambio salió de la propia organización: "Nosotros como producción hemos decidido cambiar el lugar por una cuestión de logística. En nuestras redes sociales recibimos muchos reclamos sobre el estado de la ruta, la distancia a recorrer para llegar a Junín. Entonces decidimos cambiarlo". "Sabemos que perjudica un poco al show, pero se va a hacer en el Gran Mendoza", agregó.

El Frank Romero Day sería el lugar elegido para el show del 10 de octubre Mientras la confirmación oficial no aparece, el anfiteatro Frank Romero Day figura entre las opciones más firmes para albergar la presentación, aunque por ahora nadie lo dio por cerrado. Quienes ya compraron su entrada pueden quedarse tranquilos en un punto: los tickets siguen disponibles a través de Entrada Web y la fecha no se movió del calendario. La noticia igual cayó de sorpresa entre los fanáticos de la electrónica del Este mendocino, que veían en el show una oportunidad poco frecuente de recibir un espectáculo internacional en la zona.