Vuela la venta de entradas para ver al cura DJ Guilherme Peixoto en Mendoza: cómo comprarlas
El cura DJ, Guilherme Peixoto, se presentará el próximo 10 de octubre en el Parque Dueño del Sol, en Junín. Las localidades se adquieren de manera online.
Comenzó la cuenta regresiva para la llegada de Guilherme Peixoto, el cura DJ, a Mendoza y la expectativa no para de crecer. En ese marco, ya son pocas las entradas que quedan a precio promocional. El sacerdote DJ se presentará el 10 de octubre en el Parque Dueño del Sol, en Junín, en un show producido por Cenit Producciones que se perfila como uno de los eventos más convocantes del año en la región.
La primera preventa promocional reunió compradores no solo de distintos puntos de Argentina, sino también de países vecinos como Chile y Uruguay. El alcance internacional de la convocatoria confirma el fenómeno que se generó alrededor de la figura del cura DJ, cuya propuesta combina música y espiritualidad.
Una experiencia pensada para toda la familia
El evento fue diseñado como una jornada al aire libre apta para mayores de 10 años. El objetivo es que pueda disfrutarse en familia. El predio contará con un patio de comidas variado y un sector de juegos, pensado para que los asistentes puedan distenderse antes y después del espectáculo central.
Según los organizadores, la convocatoria superó ampliamente las previsiones iniciales. La combinación de un formato multitudinario, actividades recreativas y gastronomía busca ofrecer una experiencia integral que exceda el show musical y se convierta en un plan de un día completo para las familias mendocinas y visitantes de otras provincias.
Cómo conseguir las últimas entradas
Las localidades restantes de la primera preventa se pueden adquirir de manera online a través de la plataforma EntradaWeb. Quienes compren podrán financiar la entrada en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos.
Desde la producción remarcaron que las entradas con beneficio promocional son limitadas y se agotan rápidamente a medida que se acerca la fecha del show. Por eso recomiendan a quienes todavía no compraron su entrada que no dejen pasar los días, ya que una vez agotada esta etapa los precios pasarán a valores regulares.
El saludo del cura DJ Guilherme Peixoto antes de su visita a Mendoza
Quién es Guilherme Peixoto
Guilherme Peixoto es un sacerdote católico y DJ que fusiona la música electrónica dance con la religiosa en sus presentaciones en vivo. Sus presentaciones en la Jornada Mundial de la Juventud de 2023 y otra con el Papa León XIV en 2025 se hicieron virales en redes sociales.
Nació en Guimarães (Portugal) en 1974 y fue ordenado sacerdote en 1999. Desarrolló su ministerio tanto como capellán castrense del ejército portugués -con destinos en Kosovo y Afganistán- como párroco en las localidades de Laundos y Amorim, pertenecientes a la archidiócesis de Braga, al norte de Portugal.
Comenzó su faceta de DJ en 2010, durante una misión en Afganistán, donde organizaba eventos sociales para soldados. Al regresar a Portugal, tomó clases de DJ y empezó a organizar sesiones en clubes para recaudar fondos para su parroquia en Laundos.