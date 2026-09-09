En la antesala de un nuevo frente frío en Mendoza, se espera un jueves agradable aunque con Zonda

Se anticipa poco cambio de la temperatura, con una mínima esperada de 7 ºC y una máxima superior a los 20 ºC.

Mendoza se prepara para un fin de semana muy frío; sin embargo, este jueves 10 de septiembre se espera una jornada agradable y con poco cambio de la temperatura. Así lo confirmaron desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM), anticipando una mínima de 7 ºC y una máxima de 21 ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: Zonda débil desde las 14 hasta las 2 del día siguiente en toda la precordillera, Malargüe y oeste del Valle de Uco. Viento sur a norte débil desde las 21, que se prolonga hacia la madrugada siguiente en las zonas Norte y Este de la provincia.

Zonda débil desde las 14 hasta las 2 del día siguiente en toda la precordillera, Malargüe y oeste del Valle de Uco. Viento sur a norte débil desde las 21, que se prolonga hacia la madrugada siguiente en las zonas Norte y Este de la provincia. Nubosidad: parcialmente nublado en la zona Sur durante el día. Durante la noche, nublado a parcialmente nublado en los oasis Centro y Norte.

parcialmente nublado en la zona Sur durante el día. Durante la noche, nublado a parcialmente nublado en los oasis Centro y Norte. Alta Montaña: nublado a parcialmente nublado en los sectores Centro y Sur. Desde las 14 aumenta la nubosidad, con precipitaciones débiles a moderadas a partir de esa hora. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un viernes mayormente nublado con descenso de la temperatura y vientos algo fuertes del sector sur; además de precipitaciones aisladas y nevadas en cordillera.