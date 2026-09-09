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En la antesala de un nuevo frente frío en Mendoza, se espera un jueves agradable aunque con Zonda

Se anticipa poco cambio de la temperatura, con una mínima esperada de 7 ºC y una máxima superior a los 20 ºC.

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El jueves se presenta agradable, aunque desmejora a partir del viernes.&nbsp;

El jueves se presenta agradable, aunque desmejora a partir del viernes. 

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Mendoza se prepara para un fin de semana muy frío; sin embargo, este jueves 10 de septiembre se espera una jornada agradable y con poco cambio de la temperatura. Así lo confirmaron desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM), anticipando una mínima de 7 ºC y una máxima de 21 ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza

  • Viento: Zonda débil desde las 14 hasta las 2 del día siguiente en toda la precordillera, Malargüe y oeste del Valle de Uco. Viento sur a norte débil desde las 21, que se prolonga hacia la madrugada siguiente en las zonas Norte y Este de la provincia.
  • Nubosidad: parcialmente nublado en la zona Sur durante el día. Durante la noche, nublado a parcialmente nublado en los oasis Centro y Norte.
  • Alta Montaña: nublado a parcialmente nublado en los sectores Centro y Sur. Desde las 14 aumenta la nubosidad, con precipitaciones débiles a moderadas a partir de esa hora.

Pronóstico para los próximos días

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un viernes mayormente nublado con descenso de la temperatura y vientos algo fuertes del sector sur; además de precipitaciones aisladas y nevadas en cordillera.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El sábado se espera que el tiempo desmejore totalmente: estará mayormente nublado y frío, con una máxima de apenas 5 ºC. Se anuncian vientos fuertes del sur, lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano, además de la cordillera.

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