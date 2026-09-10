Vialidad Nacional le impuso una multa a la concesionaria del peaje de la Riccheri por cobrar de más

La concesionaria de la Riccheri fue multada por Vialidad Nacional deberá pagar $73,8 millones por cargos de Telepase de hasta $155.802.

Vialidad Nacional multó a la concesionaria Rutas Sur Atlántico por cobrar de más en la autopista Riccheri.

Vialidad Nacional sancionó a la concesionaria Rutas Sur Atlántico por cobros indebidos registrados en el peaje de la Autopista Riccheri. Usuarios denunciaron que las tarifas de Telepase llegaron a multiplicarse por cien. La multa asciende a $73.847.000, equivalente a 50.000 unidades de penalización, y deberá ser abonada dentro de los cinco días corridos desde la notificación formal a la empresa.

El episodio ocurrió el 14 de agosto, entre las 10 y las 18, cuando conductores que utilizaban Telepase vinculado a Mercado Pago recibieron cargos de hasta $155.802, frente a una tarifa habitual de $1.548 para el trayecto fuera de horario pico.

La multa impuesta por Vialidad Según informó el organismo nacional, la concesionaria atribuyó los cobros incorrectos a una falla de su proveedor tecnológico. Sin embargo, Vialidad sostuvo que el contrato de concesión establece que Rutas Sur Atlántico es responsable por la actuación de sus proveedores y subcontratistas, independientemente del origen técnico del error.

Por ese motivo, el argumento no fue considerado un atenuante y el incumplimiento fue calificado como grave.

El organismo también aclaró que la devolución de los importes cobrados de más no exime a la empresa de la sanción. Ambas obligaciones —restituir el dinero a los usuarios y afrontar la multa— son independientes y deben cumplirse de manera simultánea.