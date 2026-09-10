Vialidad Nacional le impuso una multa a la concesionaria del peaje de la Riccheri por cobrar de más
La concesionaria de la Riccheri fue multada por Vialidad Nacional deberá pagar $73,8 millones por cargos de Telepase de hasta $155.802.
Vialidad Nacional sancionó a la concesionaria Rutas Sur Atlántico por cobros indebidos registrados en el peaje de la Autopista Riccheri. Usuarios denunciaron que las tarifas de Telepase llegaron a multiplicarse por cien. La multa asciende a $73.847.000, equivalente a 50.000 unidades de penalización, y deberá ser abonada dentro de los cinco días corridos desde la notificación formal a la empresa.
El episodio ocurrió el 14 de agosto, entre las 10 y las 18, cuando conductores que utilizaban Telepase vinculado a Mercado Pago recibieron cargos de hasta $155.802, frente a una tarifa habitual de $1.548 para el trayecto fuera de horario pico.
La multa impuesta por Vialidad
Según informó el organismo nacional, la concesionaria atribuyó los cobros incorrectos a una falla de su proveedor tecnológico. Sin embargo, Vialidad sostuvo que el contrato de concesión establece que Rutas Sur Atlántico es responsable por la actuación de sus proveedores y subcontratistas, independientemente del origen técnico del error.
Por ese motivo, el argumento no fue considerado un atenuante y el incumplimiento fue calificado como grave.
El organismo también aclaró que la devolución de los importes cobrados de más no exime a la empresa de la sanción. Ambas obligaciones —restituir el dinero a los usuarios y afrontar la multa— son independientes y deben cumplirse de manera simultánea.
La sanción se suma a otras medidas de modernización del sistema de peajes. En ese marco, la concesionaria VIAL 8 anunció que eliminará el pago en efectivo en cuatro estaciones de la Ruta 8, donde los usuarios sin Telepase deberán abonar una tarifa manual electrónica equivalente al doble del valor correspondiente a quienes utilizan el dispositivo.