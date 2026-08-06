Obras y nuevos peajes: un consorcio de empresas mendocinas se quedará con la Ruta 7

La privatización de la Ruta Nacional 7 entró en su etapa de definiciones y un consorcio de empresas mendocinas está a un paso de quedarse con la concesión de esta estratégica arteria que atraviesa la provincia. La comisión de preadjudicación seleccionó la oferta presentada por Laugero Construcciones SA, Green SA y Corporación del Sur SA , por encima de otras propuestas. En los próximos días el Gobierno nacional deberá confirmar la adjudicación para que estas firmas se hagan cargo del mantenimiento y mejora del corredor internacional y del nuevo cobro de peajes.

La licitación de la Ruta 7 en Mendoza contempla 329,09 kilómetros de vía terrestre desde el Arco de Desaguadero hasta el Paso Internacional Cristo Redentor que pasarán a ser administrados y mantenidos por privados durante los próximos 20 años. Este proceso se enmarca en la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones que lanzó el gobierno de Javier Milei y que alcanza a otras rutas nacionales de todo el país.

El denominado “tramo Cuyo” se divide en dos secciones. Por un lado, 146,82 km desde el límite entre San Luis y Mendoza hasta la localidad Palmira en el Km 1012,31 de la Ruta 7. Por otro lado se contemplan 182,27 km desde el empalme de la Variante Palmira con la Ruta 40 hasta el límite internacional con Chile.

A esta licitación se presentaron cuatro oferentes para hacerse cargo de las obras, la remodelación, el mantenimiento y la instalación de nuevos servicios de toda la traza de esta ruta nacional. A cambio, cada uno presentó una propuesta económica de cobro de peajes.

Los privados que entraron a esta competencia fueron el consorcio de empresas mendocinas Laugero Construcciones SA, Green SA y Corporación del Sur SA ; la unión de las empresas José Cartellone Construcciones Civiles SA y Constructora San José SRL; la constructora del Grupo Indalo, CPC SA; y la unión de empresas IEB Construcciones S.A. y Trading MRG SAU.

Empresas mendocinas a un paso de la concesión

Este miércoles trascendió el dictamen de preadjudicación de propuestas elaborado por la Comisión de Evaluación de Propuestas. En ese expediente se recomendó a Vialidad Nacional adjudicar la concesión de la Ruta 7 en Mendoza al grupo de Laugero Construcciones SA, Green SA y Corporación del Sur SA.

Este consorcio de empresas mendocinas había presentado la propuesta más baja de peaje entre los cuatro oferentes. Habían ofertado un valor de $3.090,25 más IVA, un 22% por debajo de la tarifa tope fijada en el marco de la licitación que era de 3.966,94.

En segundo lugar se ubicaron José Cartellone Construcciones Civiles SA y Constructora San José SRL con un valor de peaje de $3.544. Tercera quedó posicionada CPC SA con un valor de $3.740 y cuartas IEB Construcciones S.A. y Trading MRG SAU con un costo de $3.921,99.

A partir de este dictamen de la comisión evaluadora, Vialidad Nacional deberá resolver la adjudicación de la concesión por 20 años a este grupo de firmas mendocinas de no mediar ningún inconveniente.

Video: la Ruta 7 hoy

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Obras viales y nuevos peajes

Esta licitación contempla 329,09 kilómetros desde el Arco de Desaguadero hasta el Paso Internacional Cristo Redentor que pasarán a ser administrados y mantenidos por privados durante los próximos 20 años.

Los adjudicatarios tendrán el derecho a explotar esta ruta nacional mediante el sistema de peaje encargándose del mantenimiento, iluminación, señalización y las mejoras viales en la calzada. Actualmente existen dos estaciones de cobro en la Ruta 7 en la provincia de Mendoza y este plan prevé la instalación de dos nuevas.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

También permitirá a los privados a cargo de este corredor vial generar recursos adicionales mediante la explotación de actividades comerciales vinculadas a la circulación de vehículos, como por ejemplo áreas de servicio, estaciones de combustible, locales gastronómicos, supermercados, publicidad en la infraestructura vial y fibra óptica.

Una de las novedades más importantes de este plan nacional será la instalación de dos nuevos peajes en la Ruta 7.

Actualmente existen dos estaciones de cobro. Una de ellas está ubicada en el departamento de La Paz, cuando se ingresa a la provincia de Mendoza y la otra estación se encuentra en la localidad de Las Cuevas, en Alta Montaña, camino hacia Chile.

La licitación prevé que una de las nuevas estaciones de peaje estará ubicada en la Variante Palmira y la otra en Potrerillos.