La mayor trampa de la inteligencia artificial: hacer más rápido lo que ya no funciona

Hay una escena que se repite en empresas de todos los tamaños. Se anuncia la incorporación de inteligencia artificial con entusiasmo, se capacita al equipo en nuevas herramientas y, pocas semanas después, la organización celebra que ahora puede generar el doble de propuestas comerciales, responder más rápido los correos o producir más contenido en menos tiempo.

La pregunta es otra: ¿eso significa que la empresa trabaja mejor?. Mi impresión es que, en la mayoría de los casos, la respuesta es no. Estamos atravesando una etapa en la que muchas organizaciones confunden velocidad con evolución.

La inteligencia artificial se está utilizando para acelerar procesos que ya eran deficientes, cuando su verdadero potencial consiste en cuestionar si esos procesos deberían seguir existiendo. Es la misma lógica de construir una autopista sobre un camino mal diseñado. Los autos circulan más rápido, pero siguen yendo hacia el lugar equivocado.

Lo veo con frecuencia en equipos comerciales. Incorporan IA para redactar más propuestas, generar más correos de prospección o automatizar seguimientos. El resultado es una mayor cantidad de interacciones, pero no necesariamente mejores conversaciones con los clientes . La tecnología permite hacer diez veces más de lo mismo.

El problema es que muchas veces ese "mismo" ya no funciona. La inteligencia artificial no debería ser una fábrica de productividad. Debería ser un catalizador de mejores decisiones.

Antes de preguntarnos qué tarea podemos automatizar, tendríamos que preguntarnos si esa tarea agrega valor. Antes de generar cien mensajes personalizados, deberíamos preguntarnos si estamos intentando resolver el problema correcto.

Antes de reducir el tiempo que tarda una reunión, conviene analizar si esa reunión era necesaria desde el principio. La diferencia parece sutil, pero cambia por completo la forma de incorporar tecnología.

La inteligencia artificial se está utilizando para acelerar procesos que ya eran deficientes, cuando su verdadero potencial consiste en cuestionar si esos procesos deberían seguir existiendo. Archivo.

Cuestión de prioridades

Las empresas no empiezan comprando herramientas. Empiezan cuestionando sus propias creencias. Durante años escuché empresas obsesionadas con aumentar la cantidad de llamadas comerciales. Hoy muchas utilizan inteligencia artificial para hacer todavía más llamadas o enviar todavía más mensajes.

Sin embargo, pocas se detienen a analizar por qué los clientes dejaron de responder. La IA puede optimizar un sistema. Lo que no puede hacer es darle sentido. Hay otro error frecuente: pensar que cuanto más automatizado está un proceso, más moderno es. En realidad, automatizar una mala experiencia solo consigue que esa mala experiencia ocurra más rápido y a mayor escala.

Si un cliente recibe un correo irrelevante escrito por una persona, probablemente lo ignore. Si recibe cien correos irrelevantes generados por inteligencia artificial, el problema ya no es la eficiencia. Es la pérdida de confianza. Por eso insisto en que la conversación sobre IA no debería comenzar por la tecnología, sino por la estrategia.

Valor agregado

Las empresas que realmente están obteniendo resultados no son las que más herramientas utilizan. Son las que entendieron qué decisiones deben seguir siendo humanas y cuáles pueden ser potenciadas por la inteligencia artificial. La creatividad para formular una buena pregunta, la capacidad de interpretar el contexto de un cliente, la construcción de confianza o la lectura de una negociación compleja siguen dependiendo de las personas. La IA puede aportar información, detectar patrones o acelerar el análisis, pero todavía necesita criterio humano para transformar datos en decisiones.

La verdadera ventaja competitiva no será quién tenga acceso a más inteligencia artificial. Ese acceso, tarde o temprano, estará disponible para todos. La diferencia estará en quién sea capaz de combinar inteligencia humana con inteligencia artificial de una manera inteligente. Las empresas que sobrevivan no serán las que hagan más cosas por día. Serán las que aprendan a dejar de hacer aquello que ya no genera valor.

Trabajar más rápido nunca fue el objetivo. Trabajar mejor sí. Y esa sigue siendo, por ahora, una decisión profundamente humana.

* Fernando Colosimo, experto en transformación cultural para el éxito de las ventas del negocio.