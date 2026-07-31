AMD presenta soluciones de infraestructura para impulsar la inteligencia artificial agéntica

AMD lanzó el sistema a escala de rack Helios y sus nuevos procesadores para centros de datos durante la conferencia realizada en San Francisco.

En el marco del AAI 2026, la compañía estadounidense AMD presentó sus nuevos procesadores para centros de datos, aceleradores de gráficos y el sistema de gabinete integrado Helios, orientado a procesar flujos masivos de trabajo en empresas de primera línea.

El gabinete integrado de la firma estadounidense busca optimizar la potencia de procesamiento en centros de datos. AMD Arquitectura de cómputo y rendimiento en el evento AAI 2026 La plataforma a escala de rack Helios integra 72 aceleradores gráficos Instinct MI455X y 18 procesadores EPYC de sexta generación conectadas mediante soluciones de red especializadas. Este conjunto técnico genera hasta un 30 por ciento más de rendimiento en generación de datos por dólar invertido en comparación con otras alternativas del mercado. La firma busca cubrir la demanda de silicio en un segmento que proyecta alcanzar un mercado total de 2 billones de dólares para el año 2030.

Durante las exposiciones del encuentro AAI 2026, representantes de firmas como Meta, OpenAI y Anthropic detallaron la implementación de estos componentes para entrenar modelos de lenguaje. En el caso particular de Anthropic, el acuerdo contempla el despliegue de hasta 2 gigavatios de potencia en aceleradores de AMD. Por su parte, la empresa OpenAI integrará estas estructuras a su marco de trabajo desde el cuarto trimestre de este año.

Avances de la empresa AMD en software abierto e inteligencia artificial Para complementar el hardware, la marca lanzó el entorno de desarrollo ROCm.ai, una herramienta de código abierto que facilita la programación asistida en sus chips. La plataforma permite que agentes de código como Claude comprendan de forma nativa la arquitectura de la firma para acelerar la creación de programas informáticos. Esta integración simplifica el trabajo sobre modelos populares como PyTorch y Hugging Face.