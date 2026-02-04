La próxima Xbox llegaría en 2027 según AMD

Lisa Su, CEO de AMD, adelantó que la próxima Xbox aterrizaría el año que viene. El nuevo modelo sumará inteligencia artificial y un posible formato portátil.

La industria de los videojuegos recibió una noticia clave durante la última presentación de resultados financieros de AMD. La CEO de la compañía, Lisa Su, confirmó que el desarrollo de la próxima Xbox avanza a paso firme para cumplir con un lanzamiento oficial pautado para el transcurso de 2027.

El rol de AMD en el corazón de la nueva consola AMD es el socio estratégico de Microsoft para fabricar los procesadores de sus máquinas desde hace años. Durante la charla con inversores, Su explicó que el trabajo en el chip a medida para la marca de Redmond progresa de forma óptima.

"Estamos avanzando bien para apoyar un lanzamiento en 2027", soltó la directiva, dejando en claro que el cronograma parece acelerarse frente a filtraciones anteriores que hablaban de 2028. "Estamos avanzando bien para apoyar un lanzamiento en 2027", soltó la directiva, dejando en claro que el cronograma parece acelerarse frente a filtraciones anteriores que hablaban de 2028.

Esta movida busca recuperar terreno frente a la competencia. Las versiones actuales, Xbox Series X y S, salieron a la venta en 2020 pero no lograron superar las cifras de ventas que tuvo en su momento la Xbox One. Por eso, apurar los tiempos es la jugada de la empresa para renovar el interés de los jugadores con hardware más potente y moderno.

Xbox Consola Microsoft planea integrar el juego en la nube y el hardware local en una plataforma híbrida que incluya una versión portátil. Shutterstock Microsoft apuesta a la inteligencia artificial y el juego híbrido La visión para esta nueva Xbox no se limita a una caja conectada a la televisión. Sarah Bond, presidenta de la marca, ya había comentado que la alianza con la fabricante de chips busca aprovechar al máximo el aprendizaje automático. La idea es que la consola use estas herramientas para mejorar los gráficos y la fluidez de los títulos sin exigir de más a los componentes físicos del aparato. No tiene mucha ciencia: se busca más potencia con un consumo eficiente.