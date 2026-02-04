La próxima Xbox llegaría en 2027 según AMD
Lisa Su, CEO de AMD, adelantó que la próxima Xbox aterrizaría el año que viene. El nuevo modelo sumará inteligencia artificial y un posible formato portátil.
La industria de los videojuegos recibió una noticia clave durante la última presentación de resultados financieros de AMD. La CEO de la compañía, Lisa Su, confirmó que el desarrollo de la próxima Xbox avanza a paso firme para cumplir con un lanzamiento oficial pautado para el transcurso de 2027.
El rol de AMD en el corazón de la nueva consola
AMD es el socio estratégico de Microsoft para fabricar los procesadores de sus máquinas desde hace años. Durante la charla con inversores, Su explicó que el trabajo en el chip a medida para la marca de Redmond progresa de forma óptima.
Esta movida busca recuperar terreno frente a la competencia. Las versiones actuales, Xbox Series X y S, salieron a la venta en 2020 pero no lograron superar las cifras de ventas que tuvo en su momento la Xbox One. Por eso, apurar los tiempos es la jugada de la empresa para renovar el interés de los jugadores con hardware más potente y moderno.
Microsoft apuesta a la inteligencia artificial y el juego híbrido
La visión para esta nueva Xbox no se limita a una caja conectada a la televisión. Sarah Bond, presidenta de la marca, ya había comentado que la alianza con la fabricante de chips busca aprovechar al máximo el aprendizaje automático. La idea es que la consola use estas herramientas para mejorar los gráficos y la fluidez de los títulos sin exigir de más a los componentes físicos del aparato. No tiene mucha ciencia: se busca más potencia con un consumo eficiente.
Además, los documentos que salieron a la luz en el juicio contra la FTC mencionaban una "plataforma de juego híbrida". Esto indica que la máquina combinaría la fuerza de sus componentes locales con el procesamiento en la nube. Otra novedad que entusiasma a los usuarios es la intención de llevar el silicio a un formato que se pueda usar en las manos, lo que marca que el próximo paso incluye una consola portátil oficial para competir en ese mercado que hoy crece sin parar.
Mientras se cocina el nuevo hardware, Valve también mueve sus fichas. Lisa Su confirmó que la nueva Steam Machine, que también usa tecnología de la empresa de semiconductores, está en camino para empezar a distribuirse durante este 2026. Esto marca un año movido para el sector de las consolas de videojuegos, donde el hardware se vuelve cada vez más flexible. Los tiempos de fabricación son largos, pero que el proyecto ya esté en una fase de progreso positivo muestra que el diseño final está cerca de cerrarse.