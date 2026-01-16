La Xbox Series X es más barata en Chile: cuánto cuesta y cuánto te podés ahorrar
Con un precio mucho más bajo en Chile, la Xbox Series X puede significar un ahorro de más de $400.000 frente a Argentina.
La Xbox Series X, la consola más potente de Microsoft y una de las mejores del mercado, ya está disponible en Chile y Argentina, pero con una diferencia de precios que hace que muchos gamers locales se planteen cruzar la cordillera. ¿Vale la pena hacerlo?
La Xbox Series X representa el salto tecnológico más grande de la marca. Equipada con un procesador AMD Zen 2, 16 GB de RAM GDDR6 y un SSD NVMe de alta velocidad, permite jugar en resolución 4K real a hasta 120 cuadros por segundo. Además, incluye lector de discos 4K, compatibilidad con títulos de generaciones anteriores y acceso a Xbox Game Pass, el servicio estrella de Microsoft que ofrece un extenso catálogo de juegos sin costo adicional.
Diferencias con la Xbox Series S
Mientras la Xbox Series X es el modelo premium, la "Series S" apunta a un público más casual. Esta última no cuenta con lector de discos, tiene menor capacidad de almacenamiento y está diseñada para resoluciones de 1440p o 1080p, en lugar del 4K nativo. La diferencia de potencia y experiencia es notable, por lo que la Series X sigue siendo la opción elegida por los jugadores exigentes que buscan rendimiento y calidad gráfica.
Cuánto cuesta en Chile y en Argentina
En el comercio chileno Ripley, la Xbox Series X se vende a $719.990 pesos chilenos, mientras que en Argentina su precio en plataformas como Mercado Libre asciende a $1.614.000 pesos argentinos.
Si se toma la cotización del 16 de enero, con el peso chileno a $883,14 por dólar, el valor chileno equivale a 815,26 dólares. Al multiplicar ese monto por el dólar libre en Argentina, a $1.480, el costo final sería de aproximadamente $1.206.584 pesos argentinos.
La diferencia es clara: comprarla en Chile permite ahorrar más de $400.000 pesos argentinos, sin contar posibles gastos de traslado o impuestos fronterizos.
¿Vale la pena cruzar la cordillera?
Para quienes viven cerca del paso internacional o viajan con frecuencia, la compra en Chile puede resultar muy conveniente. Incluso con costos de traslado, el ahorro sigue siendo considerable frente al precio local.
La Xbox Series X no solo es una de las consolas más potentes disponibles, sino también una inversión a largo plazo para quienes buscan rendimiento y compatibilidad total con las últimas generaciones. Y, con la brecha cambiaria actual, cruzar a Chile puede ser una jugada inteligente para los fanáticos del gaming que quieran maximizar su presupuesto sin resignar potencia.