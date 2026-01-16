La Xbox Series X es más barata en Chile: cuánto cuesta y cuánto te podés ahorrar

La Xbox Series X , la consola más potente de Microsoft y una de las mejores del mercado, ya está disponible en Chile y Argentina , pero con una diferencia de precios que hace que muchos gamers locales se planteen cruzar la cordillera. ¿Vale la pena hacerlo?

La Xbox Series X representa el salto tecnológico más grande de la marca. Equipada con un procesador AMD Zen 2, 16 GB de RAM GDDR6 y un SSD NVMe de alta velocidad, permite jugar en resolución 4K real a hasta 120 cuadros por segundo. Además, incluye lector de discos 4K, compatibilidad con títulos de generaciones anteriores y acceso a Xbox Game Pass, el servicio estrella de Microsoft que ofrece un extenso catálogo de juegos sin costo adicional.

La consola también incorpora la arquitectura Xbox Velocity, que reduce los tiempos de carga y optimiza la gestión de datos. Su diseño está pensado para quienes buscan la máxima calidad visual, un rendimiento fluido y la posibilidad de alternar entre juegos digitales y físicos.

Mientras la Xbox Series X es el modelo premium , la "Series S" apunta a un público más casual. Esta última no cuenta con lector de discos, tiene menor capacidad de almacenamiento y está diseñada para resoluciones de 1440p o 1080p, en lugar del 4K nativo. La diferencia de potencia y experiencia es notable, por lo que la Series X sigue siendo la opción elegida por los jugadores exigentes que buscan rendimiento y calidad gráfica.

microsoft-working-on-why-ps5-outperforms-xbox-series-x-on-ce_q9vy Con lector 4K y Game Pass, combina juegos físicos y digitales sin límites. Imágene generada con IA

Cuánto cuesta en Chile y en Argentina

En el comercio chileno Ripley, la Xbox Series X se vende a $719.990 pesos chilenos, mientras que en Argentina su precio en plataformas como Mercado Libre asciende a $1.614.000 pesos argentinos.

Si se toma la cotización del 16 de enero, con el peso chileno a $883,14 por dólar, el valor chileno equivale a 815,26 dólares. Al multiplicar ese monto por el dólar libre en Argentina, a $1.480, el costo final sería de aproximadamente $1.206.584 pesos argentinos.

La diferencia es clara: comprarla en Chile permite ahorrar más de $400.000 pesos argentinos, sin contar posibles gastos de traslado o impuestos fronterizos.

Xbox, Series X, consola, Microsoft En Chile cuesta menos: el ahorro supera $400.000 frente al precio argentino actual. Xbox

¿Vale la pena cruzar la cordillera?

Para quienes viven cerca del paso internacional o viajan con frecuencia, la compra en Chile puede resultar muy conveniente. Incluso con costos de traslado, el ahorro sigue siendo considerable frente al precio local.

La Xbox Series X no solo es una de las consolas más potentes disponibles, sino también una inversión a largo plazo para quienes buscan rendimiento y compatibilidad total con las últimas generaciones. Y, con la brecha cambiaria actual, cruzar a Chile puede ser una jugada inteligente para los fanáticos del gaming que quieran maximizar su presupuesto sin resignar potencia.