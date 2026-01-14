Uno de los mejores RPG sale del "corral" de Xbox y llega a PlayStation 5

La idea de los exclusivos como territorio cerrado viene perdiendo fuerza hace tiempo, y Microsoft parece decidido a empujar esa puerta cada vez más. En esa línea, Towerborne, el RPG de acción cooperativo de Stoic publicado por Xbox Game Studios, se prepara para dar un salto clave: abandonará la etapa de acceso anticipado y debutará en PlayStation 5 con su versión 1.0.

El movimiento tiene dos lecturas. Por un lado, confirma el giro multiplataforma que Xbox sostiene incluso cuando parte de su comunidad lo mira con desconfianza. Por otro, llega acompañado de una decisión que impacta directo en el bolsillo: el juego dejará de ofrecerse como experiencia gratuita y pasará a un esquema premium, con precio de entrada definido.

Towerborne apareció en septiembre de 2024 bajo el modelo de early access en PC y Xbox Series X|S. Desde entonces, el proyecto se fue moldeando con actualizaciones y feedback. Ahora, el estudio anunció que está listo para “salir al mundo” con una edición final más robusta.

La versión 1.0 tiene fecha: 26 de febrero de 2026. Y lo más llamativo es el alcance del estreno: además de PC y Xbox , el título aterrizará en PlayStation 5, lo que implica el final de su condición de lanzamiento atado a los ecosistemas de Microsoft (y a la tienda de PC donde venía disponible).

La gran novedad comercial es el cambio de modelo. Con el salto a 1.0, Towerborne ya no será free-to-play. La edición estándar se venderá a US$ 24,99 , mientras que la Deluxe Edition costará US$ 29,99 e incluirá extras.

Aun así, Xbox mantendrá un punto de apoyo importante: el juego seguirá dentro del catálogo rotativo de Game Pass, un detalle que puede sostener su comunidad activa, sobre todo en el lanzamiento y las primeras semanas de vida “formal”.

Stoic justificó el giro con una mejora concreta para muchos jugadores: al convertirse en un producto de compra, se elimina la obligación de conexión permanente. La idea es simple: se paga una vez y se puede jugar sin depender de estar online. Eso sí, el componente cooperativo por internet se mantiene habilitado, porque es parte del corazón de la propuesta.

Contenido nuevo: historia completa, jefe final y dificultad “Brutal”

En un mensaje publicado en foros oficiales, Trisha Stouffer, directora ejecutiva y presidenta de Stoic, agradeció a la comunidad y remarcó que los comentarios del acceso anticipado fueron decisivos para pulir el juego. Según la desarrolladora, el resultado es una versión más sólida y amigable para entrar, sin perder identidad de beat ’em up cooperativo.

En términos de contenido, la 1.0 promete historia completa y un enfrentamiento contra un jefe final, además de ajustes para el sistema de dificultad. A la experiencia se suma un modo “Brutal”, pensado para quienes quieren un desafío más exigente.

También habrá cambios de estructura: mapa general rediseñado, bioma nuevo, más habilidades y una tanda de mejoras de calidad de vida. En conjunto, la versión final busca que Towerborne se sienta menos “en construcción” y más como un juego terminado, listo para competir en un calendario que, cada vez más, ya no distingue tanto entre bandos.