Avowed, el RPG de Xbox que llega a PlayStation 5 con mejoras y fecha confirmada

Microsoft y Obsidian abren el año con una noticia que marca el rumbo de su estrategia multiplataforma: Avowed , el RPG que debutó como exclusivo de Xbox y PC, llegará a PlayStation 5 el próximo 17 de febrero de 2026. El lanzamiento coincidirá con su primer aniversario y vendrá acompañado de una actualización especial con contenido nuevo para todos los jugadores.

El anuncio se realizó durante el evento New Game+ Showcase, donde el estudio confirmó que su exitoso RPG de fantasía estará disponible en la actual consola de Sony un año después de su estreno original. Esta decisión se enmarca en la política de Microsoft de expandir sus franquicias más allá del ecosistema Xbox , una movida que comenzó en 2025 y que ahora se consolida con títulos que cruzan la frontera hacia PlayStation .

Obsidian confirmó que Avowed no solo desembarcará en PlayStation 5 , sino que lo hará con mejoras técnicas y una actualización de aniversario. Entre las novedades más destacadas figuran:

La llegada de Avowed a PS5 refleja el cambio profundo en la estrategia de Microsoft Gaming. Lejos de priorizar la exclusividad, la compañía apunta a ampliar el alcance de sus franquicias para recuperar terreno ante la caída en ventas de las consolas Xbox Series X|S.

En palabras del propio equipo directivo, “no hay límites”: cualquier título de Xbox Game Studios puede llegar a plataformas rivales si eso significa más jugadores y mejores ingresos. La lógica es clara: los servicios como Game Pass y las ventas multiplataforma resultan hoy más rentables que los modelos cerrados de antaño.

Hasta el momento, los juegos de Xbox Game Studios que ya cruzaron —o están por cruzar— hacia PlayStation incluyen Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded, Sea of Thieves, Forza Horizon 5, Gears of War: Reloaded, Microsoft Flight Simulator, Halo: Campaign Evolved, South of Midnight, Indiana Jones and the Great Circle, Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Mythology: Retold.

Un RPG que se reinventa

Avowed se ambienta en el universo de Pillars of Eternity y se destaca por su narrativa profunda y combates en primera persona. En PlayStation 5, se espera que el título aproveche las capacidades del DualSense, con respuesta háptica y gatillos adaptativos, además de tiempos de carga reducidos gracias al SSD.

Con este movimiento, Microsoft reafirma su nueva visión: los exclusivos ya no definen a la marca, sino la calidad y alcance de sus experiencias. Y Avowed —con su salto a PlayStation y una actualización pensada para celebrar su primer año— se perfila como el mejor ejemplo de esa transición.