PlayStation 5 en 2026: los juegos que prometen romperla con acción, terror y mundo abierto

Con el verano ya instalado y las horas libres multiplicándose, el calendario gamer vuelve a ser tema de conversación: PlayStation 5 llega a 2026 con una lista de juegos que combinan espectáculo, riesgo y ambición. En este repaso, aparecen experiencias muy distintas entre sí, pero con un punto en común: apuntan a dejar huella. Hay humor en mundo abierto, shooters que exigen reflejos, terror con ciencia ficción y proyectos que quieren redefinir sagas conocidas. Una mezcla potente para quienes planean estrenar joystick este año .

Uno de los lanzamientos más esperados es Lego Batman: El Legado del Caballero Oscuro, una aventura de mundo abierto que combina acción, exploración y el humor característico de la franquicia Lego. El juego recorrerá los orígenes de Batman y permitirá controlar a varios personajes icónicos, como Robin o Catwoman.

Más allá del estilo caricaturesco, el proyecto apunta alto: escenarios más grandes, misiones dinámicas y mecánicas renovadas para dar nueva vida a Gotham. Su estreno está confirmado para el 29 de mayo de 2026 , y promete ser una de las joyas del catálogo de PlayStation este año.

El creador japonés Suda 51, conocido por No More Heroes y The Silver Case, regresa con una propuesta tan extraña como irresistible: Romeo Is A Dead Man. Violencia estilizada, sangre a raudales y una narrativa delirante marcan el ADN de esta historia, en la que un agente de la policía espacio-temporal viaja a través del tiempo para rescatar a su novia y evitar la destrucción del universo.

El título combina acción frenética y un estilo visual bizarro, propio del estudio Grasshopper Manufacture. Su lanzamiento en PlayStation 5 está previsto para el 11 de febrero, y los fans del desarrollador ya lo consideran uno de los estrenos más personales del año.

Ontos: ciencia ficción, terror y dilemas morales

Embed

Los creadores de Amnesia y Soma vuelven al terror psicológico con Ontos, una inquietante aventura ambientada en un hotel lunar. El jugador asumirá el rol de Sara, una joven que busca a su padre desaparecido, solo para descubrir un entramado de experimentos perturbadores y secretos que desafían la realidad.

Con una narrativa profunda y decisiones morales que alteran el curso de la historia, Ontos promete sumergirnos en un tipo de horror más filosófico que visceral. Sus desarrolladores aseguran que “hará cuestionar nuestra propia existencia”. Llegará en algún momento de 2026, sin fecha confirmada.

Serious Sam: el nuevo shooter de los creadores de Returnal

Embed

El estudio Housemarque, responsable del aclamado Returnal, regresa con una nueva propuesta de ciencia ficción: Serious Sam. No es una secuela directa, pero sí un heredero espiritual del exitoso título de 2021 surgido en Playstation. Esta vez, el estudio finlandés apuesta por un shooter en tercera persona con mecánicas de combate en movimiento —o “ballet kill”, como ellos lo llaman— y una ambientación que mezcla acción, emoción y misterio.

La diferencia clave con Returnal radica en la progresión: en Serious Sam, cada muerte deja una recompensa duradera, lo que impulsa al jugador a seguir mejorando. Su historia combina exploración espacial y drama humano, prometiendo ser uno de los juegos más exigentes del año. Llegará el 30 de abril de 2026.

007: First Light y Control Resident, dos apuestas de alto vuelo

Embed

El legendario espía británico vuelve con 007: First Light, desarrollado por los creadores de Hitman. Este título nos transportará a los primeros días de James Bond, combinando infiltración, acción cinematográfica y misiones abiertas con múltiples rutas. El jugador podrá alternar entre el sigilo, la improvisación y los tiroteos al mejor estilo de la saga. Su lanzamiento está previsto para el 26 de marzo.