Estos son los 5 juegos más esperados de PlayStation para 2026

Estos son los juegos de PlayStation que más ilusión generan entre los usuarios para 2025 y 2026.

La recta final de 2025 llegó con una certeza para los fanáticos de consola: la nueva generación ya tiene nombres propios para 2026. Una encuesta reciente entre usuarios de PlayStation reveló cuáles son los juegos que hoy concentran más expectativa. En ese ranking aparecen propuestas de ciencia ficción, terror, JRPG clásicos renovados y experiencias narrativas interactuvas que muestran hacia dónde va el gaming en 2026.

Pragmata y Resident Evil Requiem, la vanguardia del hype Embed - Resident Evil Requiem - Tráiler De Revelación En la cima del listado está Pragmata, el proyecto más enigmático de Capcom. Desde su primer avance cautivó por su estética futurista y una atmósfera casi críptica, donde una niña y un astronauta se mueven en una Tierra alterada. Después de retrasos y silencio prolongado, el estudio confirmó que el juego verá la luz en 2026. No tiene fecha exacta, pero eso no impide que sea hoy el nombre que más ilusión despierta entre los usuarios de PlayStation 5.

El segundo puesto quedó para Resident Evil Requiem, nueva entrega de la saga de terror por excelencia. Esta vez, un grupo de sobrevivientes queda atrapado en un complejo aislado donde se ocultan experimentos fallidos, criaturas mutadas y una verdad que conecta varios brotes anteriores. Cada pasillo promete tensión, recursos limitados y decisiones que pueden cambiar el rumbo de la historia. Su lanzamiento está previsto para el 27 de febrero y muchos lo ven como el gran arranque de año para la consola de Sony.

Akiba Lost y el boom de las historias interactivas en PlayStation Embed - Persona 4 Revival - Teaser Trailer Xbox Games Showcase 2025 El tercer lugar del ranking es para Akiba Lost, una apuesta distinta que mezcla suspenso con live-action. El juego propone una narrativa interactiva con múltiples perspectivas: seguimos a Shinjo y a seis mujeres mientras investigan una serie de desapariciones ocurridas en Akihabara trece años atrás, incluida la de la hermana menor del protagonista. Cada elección abre nuevas ramificaciones y finales posibles, en la línea de las producciones que borran la frontera entre cine y videojuego. Su llegada está prevista para 2026 y aparece como una de las experiencias narrativas más ambiciosas para PlayStation.

En este mismo listado también figura Persona 4 Revival, nueva versión de uno de los JRPG más queridos de los últimos años. La comunidad de usuarios de PlayStation la espera como la excusa perfecta para volver a Inaba con gráficos actualizados, mejoras de calidad de vida y opciones pensadas para quienes se acercan por primera vez a la saga.