Modo Running de Spotify: la función que adapta la música al ritmo del entrenamiento

Spotify presentó una herramienta para usuarios Premium que ajusta las listas de reproducción a las rutinas de ejercicio.

El mercado del entretenimiento digital suma nuevas alternativas para acompañar la actividad física de sus usuarios. A través de la función Modo Running, la plataforma Spotify genera listas de reproducción adaptadas al tempo de cada rutina de carrera, ajustando las canciones según la duración, el género preferido y los ritmos por minuto seleccionados por la persona.

El nuevo Modo Running ajusta las selecciones de las canciones según el tempo de la rutina deportiva. Spotify Listas de reproducción y opciones personalizadas de música La herramienta incluye 25 configuraciones predeterminadas para entrenamientos que abarcan carreras constantes, sesiones en intervalo y rutinas en estructura de pirámide. Los corredores pueden activar indicaciones de audio en idioma inglés que ofrecen instrucciones técnicas y estímulos durante la actividad sin cortar la reproducción del tema. El sistema no funciona como un rastreador deportivo con GPS, sino como un gestor de contenido que selecciona música basada en el historial del perfil.

Esta propuesta se apoya en la tecnología de Listas de Reproducción Indicadas del servicio, un desarrollo que procesa el historial de escucha junto con las instrucciones del usuario para armar selecciones específicas. Por este motivo, dos atletas que eligen la misma rutina reciben combinaciones de temas diferentes. Las solicitudes vinculadas al acondicionamiento físico figuran entre los usos más frecuentes en el catálogo de música que ofrece la compañía.

La plataforma de streaming permite definir la duración del ejercicio antes de iniciar la carrera. Spotify La evolución de Spotify en el mercado de streaming No se trata de la primera incursión de la empresa en este segmento. La corporación lanzó una función similar hace una década que utilizaba los sensores del teléfono para detectar el movimiento, pero retiró esa herramienta del mercado en 2018. En esta oportunidad, el usuario define el ritmo objetivo antes de comenzar a correr en lugar de depender de la lectura en tiempo real de los sensores del equipo.