Tres notebooks para el regreso a clases con procesadores AMD Ryzen

El inicio de las clases marca el momento de renovar el equipo de estudio. Conseguir una buena notebook con procesador AMD Ryzen permite que los estudiantes cumplan con sus tareas sin trabas técnicas. La marca presentó sus recomendaciones para este ciclo lectivo con opciones que se adaptan a distintos presupuestos y necesidades.

Las materias en las universidades actuales son cada vez más exigentes. "Desde editar video y ejecutar simulaciones hasta analizar grandes conjuntos de datos", las carreras dependen de fierros capaces y flexibles para no perder tiempo. Por eso, la elección de los componentes no es un tema menor si se busca que la computadora dure toda la cursada.

ASUS Vivobook Go 15: una opción para el día a día Este modelo es un punto de equilibrio para quienes necesitan movilidad sin sacrificar rendimiento. Viene con un procesador AMD Ryzen 5 7520U, un chip que vuela para las tareas cotidianas. Es una notebook ideal para navegar por internet, participar en videollamadas o editar documentos pesados. Su pantalla de 15,6 pulgadas Full HD y su almacenamiento SSD aseguran que el sistema arranque al toque, algo fundamental para los estudiantes que saltan de un aula a otra.

ASUS Vivobook Go 15 ASUS Vivobook Go 15. Shutterstock HP Pavilion 14: movilidad y potencia para la cursada Si el espacio en la mochila es una prioridad, este equipo de 14 pulgadas es la respuesta. Al igual que el modelo anterior, cuenta con el poder de AMD Ryzen para garantizar que el uso académico sea fluido. Su diseño es liviano y compacto, pero no por eso resigna autonomía. La batería se la banca bien durante jornadas largas de estudio, lo que permite trabajar en proyectos grupales o realizar investigaciones online sin estar pendiente del enchufe más cercano.

HP PAvillion HP Pavilion 14 con procesador AMD Ryzen. Shutterstock Lenovo Legion Slim 16: el equipo para los más exigentes Para los estudiantes de carreras como diseño 3D, programación o edición de video profesional, hace falta un rendimiento de otro nivel. Esta notebook integra un procesador AMD Ryzen 7 7435HS, pensado para tareas que consumen muchos recursos. Es un equipo que combina un diseño delgado con una capacidad de procesamiento superior. No importa si tenés que renderizar un proyecto o correr simulaciones complejas; este procesador maneja la multitarea sin levantar temperatura excesiva gracias a su arquitectura eficiente.