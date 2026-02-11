Tres notebooks para el regreso a clases con procesadores AMD Ryzen
Elegir una notebook para la facultad no es fácil. AMD presentó sus equipos recomendados con procesadores AMD Ryzen para cubrir todas las necesidades.
El inicio de las clases marca el momento de renovar el equipo de estudio. Conseguir una buena notebook con procesador AMD Ryzen permite que los estudiantes cumplan con sus tareas sin trabas técnicas. La marca presentó sus recomendaciones para este ciclo lectivo con opciones que se adaptan a distintos presupuestos y necesidades.
Las materias en las universidades actuales son cada vez más exigentes. "Desde editar video y ejecutar simulaciones hasta analizar grandes conjuntos de datos", las carreras dependen de fierros capaces y flexibles para no perder tiempo. Por eso, la elección de los componentes no es un tema menor si se busca que la computadora dure toda la cursada.
Te Podría Interesar
ASUS Vivobook Go 15: una opción para el día a día
Este modelo es un punto de equilibrio para quienes necesitan movilidad sin sacrificar rendimiento. Viene con un procesador AMD Ryzen 5 7520U, un chip que vuela para las tareas cotidianas. Es una notebook ideal para navegar por internet, participar en videollamadas o editar documentos pesados. Su pantalla de 15,6 pulgadas Full HD y su almacenamiento SSD aseguran que el sistema arranque al toque, algo fundamental para los estudiantes que saltan de un aula a otra.
HP Pavilion 14: movilidad y potencia para la cursada
Si el espacio en la mochila es una prioridad, este equipo de 14 pulgadas es la respuesta. Al igual que el modelo anterior, cuenta con el poder de AMD Ryzen para garantizar que el uso académico sea fluido. Su diseño es liviano y compacto, pero no por eso resigna autonomía. La batería se la banca bien durante jornadas largas de estudio, lo que permite trabajar en proyectos grupales o realizar investigaciones online sin estar pendiente del enchufe más cercano.
Lenovo Legion Slim 16: el equipo para los más exigentes
Para los estudiantes de carreras como diseño 3D, programación o edición de video profesional, hace falta un rendimiento de otro nivel. Esta notebook integra un procesador AMD Ryzen 7 7435HS, pensado para tareas que consumen muchos recursos. Es un equipo que combina un diseño delgado con una capacidad de procesamiento superior. No importa si tenés que renderizar un proyecto o correr simulaciones complejas; este procesador maneja la multitarea sin levantar temperatura excesiva gracias a su arquitectura eficiente.
Cómo elegir la mejor notebook según tu carrera
No todas las necesidades son iguales y por eso la flexibilidad del catálogo de AMD Ryzen es un punto a favor. Para los estudiantes que recién empiezan, un chip de la serie 5 suele ser más que suficiente. Sin embargo, quienes ya están en etapas avanzadas o en carreras técnicas encuentran en la serie 7 la estabilidad necesaria para que el equipo no se quede atrás con el paso de los años.
La velocidad y la eficiencia energética son los pilares de estos equipos. Al final del día, lo que importa es que la tecnología sea una herramienta que facilite el aprendizaje. Estos modelos demuestran que se puede tener potencia y portabilidad en un solo aparato, asegurando que el foco esté puesto únicamente en rendir los finales y avanzar en la carrera.