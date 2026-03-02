Samsung sube la vara con Privacy Display: ¿cuándo aterriza en las notebooks?

Trabajar con notebooks en un bar, un cowork o el transporte público tiene un riesgo silencioso: la pantalla se convierte en un escaparate involuntario. Basta con que alguien pase por detrás o se siente al lado para que un mail, un homebanking o una foto queden a la vista, aunque sea por segundos. Durante años, la respuesta más común fueron los filtros físicos de privacidad que se pegan sobre el panel. Ahora, con la llegada de " Privacy Display " al Samsung Galaxy S26 Ultra , se nos propone otra ruta: una pantalla con privacidad integrada, capaz de limitar el ángulo de visión sin depender de una lámina externa.

La pregunta que aparece de inmediato es lógica: si esta solución ya existe en un teléfono, ¿puede saltar a los portátiles, donde el problema es incluso más frecuente?

La clave del sistema es que no es solo software. Distintos reportes coinciden en que Samsung lo plantea como una solución híbrida (hardware + ajustes), donde el panel modifica la forma en la que emite luz para que el contenido sea legible solo de frente y se degrade al mirarlo desde los laterales.

En la práctica, el modo de privacidad estrecha el cono de visión: de frente, la pantalla se ve normal; desde un costado, el contenido se oscurece o se vuelve ilegible. Incluso se menciona que puede reducir el ángulo a un rango muy limitado, pensado para cortar el “mirón accidental” en espacios públicos.

El punto más interesante para un uso real es la personalización. La función Privacy Display no tiene por qué estar siempre encendida: puede activarse por acción puntual (por ejemplo, al ingresar un PIN) o por app, como banca, mensajería o galería, y ajustarse por niveles según el contexto.

Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 2 El Samsung Galaxy S26 Ultra suma privacidad integrada: reduce ángulo de visión y oscurece laterales automáticamente. Shuttersotck

¿Por qué debutó solo en el S26 Ultra?

En parte, porque sería un diferencial para empujar el modelo tope de gama. Pero también porque no parece una función “descargable”: varios análisis remarcan que requiere un componente de hardware específico en el panel, lo que explicaría su ausencia en el Galaxy S26 y Galaxy S26 Plus.

Aun así, lo que vuelve a esta tecnología más que un truco es su ambición de reemplazar a los filtros tradicionales: en lugar de agregar una capa encima, el control estaría integrado a nivel de pantalla, con la promesa de mantener una experiencia premium para el usuario frontal. Algunos contenidos incluso señalan verificaciones externas sobre el concepto de “Privacy Display”, sumando credibilidad a la propuesta.

Samsung Book La Privacy Display se ajusta por niveles o apps: ideal para notebooks corporativas y movilidad. Samsung

El salto a portátiles: dónde tendría más sentido

Si hay un lugar donde una pantalla de privacidad “nativa” podría volverse estándar, es en notebooks corporativas y de movilidad. Samsung juega con ventaja: además de celulares, fabrica monitores y laptops, y la idea encaja perfecto en un escenario de trabajo híbrido. La barrera, como siempre, será el costo del panel y el recambio de generaciones: no es lo mismo implementarlo en un flagship que en líneas más masivas.

La lectura más probable es que Samsung esté midiendo impacto: primero lo instala como insignia en el Galaxy S26 Ultra, y luego lo expande a categorías donde el usuario está dispuesto a pagar por seguridad. Si la recepción acompaña, los próximos Galaxy Book (y monitores orientados a productividad) son candidatos naturales. Por ahora no hay confirmación oficial, pero el concepto ya dejó de ser accesorio: apunta a convertirse en una ventaja competitiva real para quien trabaja con información sensible fuera de casa.