La inteligencia artificial entra en la vida íntima: ¿Estamos tercerizando el alma?
La IA puede ayudar a resolver conflictos y ordenar emociones, pero el riesgo aparece cuando reemplaza nuestra capacidad de pensar y elegir.
Una persona discute con su pareja. Copia el mensaje recibido, lo pega en una aplicación de inteligencia artificial y pregunta ¿Qué quiso decirme?. Después consulta quién tiene razón, qué debería responder y si conviene continuar con la relación.
Es decir, en pocos segundos, la máquina interpreta el conflicto, redacta una respuesta empática y propone una salida. El mensaje queda perfecto. Pero hay una pregunta incómoda: ¿quién atravesó realmente la experiencia? ¿Quién reconoció lo que sentía? ¿Quién decidió? La inteligencia artificial ya no interviene solamente en tareas laborales o académicas. También empieza a ingresar en los espacios más íntimos de nuestra vida. Le pedimos que interprete emociones, redacte disculpas, evalúe vínculos y sin dudas nos recomendará qué hacer. El verdadero riesgo no es que la inteligencia artificial llegue a pensar como nosotros, sino que nosotros dejemos de pensar sin ella.
Una respuesta convincente no siempre es verdad
La inteligencia artificial responde con claridad, velocidad y aparente seguridad. Pero no conoce toda nuestra historia, no observa nuestros los gestos, nuestros silencios ni las contradicciones de una relación. Trabaja con la versión que le contamos. Por ejemplo, si describimos a nuestra pareja como manipuladora, a nuestro jefe como tóxico o a nuestra familia como indiferente, el sistema construirá una respuesta sobre esa interpretación. Puede ordenar los hechos, sin garantizarnos que sean completos. Sin embargo, una hipótesis bien escrita puede terminar funcionando como una sentencia, y se comporta como una especie de comodidad que tiende a debilitarnos.
Y eso es porque los vínculos humanos exigen paciencia, escucha, límites y capacidad para aceptar que el otro no siempre confirma lo que pensamos. Una inteligencia artificial, en cambio, está disponible a toda hora, adapta su lenguaje y responde sin cansarse. Resulta tentador preferir una conversación previsible antes que una persona real imprevisible que nos descoloque. Pero una relación sin fricciones tampoco es necesariamente una relación verdadera, porque los seres humanos crecemos cuando alguien nos contradice, nos obliga a revisar nuestras certezas o nos muestra algo que no queríamos ver. Pero evitar todo conflicto, puede llevarnos a perder la capacidad de convivir con los demás.
Cuando la ayuda se convierte en dependencia
La inteligencia artificial puede acompañar una noche difícil, ordenar pensamientos o ayudarnos a expresar lo que sentimos. El problema comienza cuando se vuelve la primera y única voz a la que consultamos. Cuando dejamos de llamar a un amigo y evitamos una conversación necesaria. Incluso, en aquellas ocasiones que preferimos pedirle a una máquina que defina qué sentimos antes que intentar comprendernos. Cada decisión delegada puede parecer insignificante. Pero, poco a poco, también puede debilitar nuestra capacidad de discernimiento. La IA puede sugerir qué podemos hacer, pero no cargará nunca las consecuencias de ese acto. Muchas veces nos sorprende la capacidad para redactar una disculpa, pero sin dudas no viene cargada de arrepentimiento. Y ni hablar con las maravillosas descripciones del amor, pero nunca experimentará el acto de amar.
La intimidad también está en juego
Cuando buscamos orientación emocional en una inteligencia artificial, no compartimos solamente información, al contrario, le entregamos conflictos, temores, deseos, dudas y detalles íntimos sobre nuestra vida y la de otras personas. Muchas veces lo hacemos como si estuviéramos hablando en absoluta privacidad, sin preguntarnos qué sucede con esos datos ni cuánto de la fragilidad ajena estamos exponiendo. No entregamos solamente palabras, le entregamos partes de nosotros. En mi libro Almafobia. Inteligencia espiritual en tiempos de inteligencia artificial, llamo almafobia al miedo contemporáneo a encontrarnos con nuestra propia interioridad. Nos incomoda el silencio, nos cuesta convivir con la duda y buscamos respuestas inmediatas para experiencias que necesitan tiempo.
La inteligencia artificial puede convertirse así en la herramienta perfecta para evitar aquello que nos duele, nos incomoda o nos exige, porque la IA frente a la duda, responde y frente al conflicto, redacta, hasta incluso redacta explicaciones frente al dolor y recomendaciones aparentemente increíbles frente a un proceso de toma de decisión. La experiencia demuestra con certeza que hay cuestiones del vivir que no pueden resolverse rápidamente sino que necesitan decantar con el tiempo. Por ejemplo, hay conversaciones que no pueden reemplazarse por un mensaje perfecto, ni dolores muy profundos que no necesitan una explicación inmediata sino una presencia continua de una persona. Y hay decisiones en nuestras vidas que sólo pueden transformarnos cuando nos animamos a asumirlas con sabiduría.
La discusión no consiste en aceptar o rechazar la IA
Sino la verdadera cuestión es preguntarnos qué estamos dispuestos a delegarle porque la inteligencia artificial no necesita tener alma para transformarnos porque le alcanza con que nosotros dejemos de ejercitar la nuestra. Es entonces cuando descubrimos que el mayor peligro no comienza cuando una máquina pretende ser humana sino que más bien comienza cuando los seres humanos empezamos a vivir como si ya no fuera necesario serlo.
* Adriana Sirito. Autora del libro Almafobia: La inteligencia espiritual en tiempos de inteligencia artificial.