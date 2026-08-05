Mercado laboral: cuál es la habilidad "perdida" que hoy exigen las empresas

El mercado laboral atraviesa cambios constantes y el primer empleo en Argentina ya no es lo que era hace algunos años. En ese contexto, los trayectos de formación más elegidos por los estudiantes y más demandados por las empresas se concentran en sectores digitales y productivos, según la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral.

Se trata de capacitaciones que se adaptan con rapidez a las nuevas necesidades del mercado y que suelen ser elegidas por jóvenes de entre 18 y 30 años que buscan una rápida inserción laboral.

Sin embargo, desde Adecco Argentina advierten que hoy las empresas no solo valoran la experiencia o los conocimientos técnicos, sino también las habilidades blandas, como la comunicación, la adaptabilidad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

Estas competencias, cada vez más demandadas por los empleadores, son consideradas por muchos especialistas como las "habilidades perdidas" en una parte de las nuevas generaciones.

El término habilidades blandas proviene del inglés soft skills y hace referencia a competencias personales y sociales que facilitan las relaciones humanas y permiten desenvolverse con éxito en distintos ámbito de la vida. Entre ellas están la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, la resiliencia y la gestión del cambio.

En un mercado laboral dinámico, las empresas ya no evalúan únicamente las competencias técnicas o las denominadas "habilidades duras". También ponen el foco en competencias personales y sociales.

Sin embargo, aunque estas capacidades son cada vez más valoradas por los empleadores, se han convertido en uno de los principales obstáculos de quienes buscan insertarse en el mundo laboral.

Las habilidades blandes son cada vez más exigidas por las empresas. Archivo.

Virginia Hernández, rectora del Instituto de Educación Superior 9-023, ubicado en Maipú, explicó que si bien las habilidades blandas son parte transversal de toda formación, es una de las grandes deficiencias que detectan en los estudiantes.

"Más allá de la importancia de lo académico en cuanto al contenido o al saber técnico, también está la importancia de poder generar esto que en el interior de una empresa genera productividad: el trabajo en equipo, la responsabilidad en la tarea, la comunicación asertiva de lo que estoy haciendo, la posibilidad de ser creativo e innovador", sostuvo en diálogo con MDZ.

Para Hernández, esta situaciones responde a múltiples factores, aunque considera que la pandemia marcó un antes y un después en el desarrollo de las habilidades blandas.

"A mí criterio, tiene que ver con el efecto post pandemia, en el ámbito de la formación. Porque tanto a nivel primario como en el nivel secundario se desarrollan estas habilidades en el día día. La rutina, la presencia de un docente, el trabajar con el compañero. Y los chicos entraron en una soledad de su propia formación y de su propio procesos", expresó.

"Se ha perdido el vínculo con el otro. Cada vez está más presente la idea de individualidad que en un equipo no sirve", agregó.

Hackathon, innovación y desarrollo de habilidades

Con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de aprendizaje basado en la colaboración, el intercambio de saberes y la innovación, el Instituto de Educación Superior 9-023 y el Instituto Superior Tomás Alva Edison, con el aval de la Dirección de Educación Superior de Mendoza, desarrollarán el Hackathon EduTech 2026.

La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años y se llevará a cabo los días 26, 28 y 29 de agosto. Durante estas tres jornadas, se combinarán conocimientos técnicos, creatividad, pensamiento crítico, comunicación, gestión y trabajo colaborativo para desarrollar proyectos con impacto laboral.

El Hackathon EduTech 2026 tendrá su segunda edición en Mendoza. DGE

Además del desafío académico, se apunta a fortalecer estas habilidades blandas cada vez más demandadas por el mundo laboral.

"El objetivo principal es juntar distintos perfiles, en este caso formación técnica y formación docente, y que piensen una idea innovadora para resolver un problema pedagógico o un problema institucional", amplió Hernández.

Participar del Hackathon es gratuito y la inscripción está abierta a estudiantes de instituciones de Educación Superior de toda Mendoza. Los interesados tendrán tiempo de anotarse hasta el 24 de agostos por medio del siguiente enlace https://www.hackathonedutech.com.ar/.

Los docentes que participen obtendrán puntaje otorgado por la Dirección General de Escuelas (DGE), mientras que los estudiantes recibirán certificado. También habrá premios para los equipos ganadores.