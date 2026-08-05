¡Hermosa Argentina! Los Parques Nacionales más llamativos del país: dónde encontrarlos y cuánto cuestan las entradas

Enamorate de tu país antes de viajar afuera. Argentina se destaca y llama la atención de los extranjeros por la variedad de paisajes que pueden encontrarse en casi cuatro millones de kilómetros cuadrados y es que realmente es así: montaña, lagos, desiertos, ciudad, diques, playa, entre otros tantos lugares más.

Sin embargo, en esta nota ponemos el foco en los Parques Nacionales que, además de otorgarnos vistas espectaculares, son espacios cuidados y mantenidos en cada detalle. La historia de estos espacios nació en el año 1902 cuando Carlos Thays concurrió a estudiar las Cataratas del Iguazú en Misiones y comenzó un proyecto de Parque Nacional; a pesar de esto, fue oficializado varios años después junto al Parque Nacional del Sud (posteriormente bautizado como Nahuel Huapi) en el año 1934 y por órdenes del general Agustín Justo que sancionó la Ley N° 12.103 y así creó la Administración General de Parques Nacionales y Turismo.

A la actualidad, en Argentina existe un total de 39 Parques Nacionales oficiales y en esta nota encontraras los diez más llamativos para turistas nacionales e internacionales, en conjunto con su ubicación, fotos y el monto de las entradas para acudir a ellos.

Parque Nacional El Rey: En el corazón de Salta se despliega el primer Parque Nacional del Noroeste argentino, un santuario de biodiversidad en plena selva de Yungas. Pero este paisaje no solo destaca por su flora y fauna: esconde un pasado fascinante como una antigua estancia ganadera otorgada por la Corona española al coronel Juan Adrián Cornejo.

Horarios: 8 a 18 horas

Parque Nacional El Rey. Argentina Gob

Parque Nacional Aconquija: Donde el verde parece no tener fin, este Parque Nacional tucumano protege desde el relicto de Yungas más austral del país hasta las imponentes cumbres de los Altos Andes. Un verdadero refugio natural que alberga más de 900 especies de flora y fauna nativa entre paisajes impactantes.

Entradas: gratuito

Horarios: 8 a 15 horas

Parque Nacional Aconquija. Argentina Gob

Parque Nacional Iguazú: En el límite con Brasil y en plena selva misionera emergen las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y parada obligatoria en cualquier itinerario por la Argentina. Su descomunal caudal de agua y decenas de saltos regalan un espectáculo imponente e inolvidable.

Entradas: $25.000 en este link

Horarios: 8 a 18 horas (entrada de visitantes hasta las 16 horas)

Parque Nacional Iguazú. Argentina Gob

Parque Nacional Río Pilcomayo: Un mar de pastizales verdes, palmeras caranday e imponentes termiteros define el paisaje del Parque Nacional Río Pilcomayo, el refugio formoseño donde habitan especies autóctonas como el oso hormiguero y el fascinante aguará guazú. ¿El gran imperdible? Los atardeceres de cielos dorados reflejados sobre la Laguna Blanca desde su célebre muelle.

Entradas: gratuito

Horarios: 7 a 18 horas

Parque Nacional Río Pilcomayo. Argentina Gob

Parque Nacional Ansenuza: Conocido como el "Mar de Ansenuza" en Córdoba, este descomunal humedal alberga el lago salado más grande de Sudamérica y el quinto más importante del planeta. Un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza que reúne al 66% de las aves migratorias de la Argentina, convirtiéndose en el punto ideal para el avistaje de flamencos y especies playeras.

Entradas: gratuito

Horarios: no tiene

Parque Nacional Ansenuza. Argentina Gob

Parque Nacional Talampaya: En plena provincia de La Rioja, resguarda un paisaje que parece de otro mundo. Sus imponentes cañadones de piedra roja custodian una de las reservas de fósiles más importantes del planeta, revelando cómo evolucionó la vida y la vegetación durante el período Triásico.

Entradas: $12.000 en este link

Horarios: 8 a 18 horas

Parque Nacional Talampaya. Argentina Gob

Parque Nacional Nahuel Huapi: Además de sus bosques andinos y lagos cristalinos, el área resguarda un hito único: albergó el primer vivero forestal del país, hoy transformado en un jardín botánico de distinción internacional. Un rincón imperdible donde la naturaleza, la aventura y la historia pionera de Bariloche se cruzan en un paisaje de postal.

Entradas: $15.000 en este link

Horarios: 8 a 18 horas

Parque Nacional Nahuel Huapi. Argentina Gob

Parque Nacional Islote Lobos: Sobre la costa de Río Negro se despliega un verdadero paraíso marino que combina belleza escénica, biodiversidad y valiosos hallazgos arqueológicos. Sus islotes son el refugio de una asombrosa variedad de aves costeras y marinas, pero su gran atractivo es único en el planeta: alberga la colonia de reproducción de pingüinos de Magallanes más septentrional del mundo.

Entradas: gratuito

Horarios: no tiene

Parque Nacional Islote Lobos. Argentina Gob

Parque Nacional Los Glaciares: Paredes gigantescas de hielo que presenciaron el nacimiento de la humanidad en Santa Cruz y el dominio de los grandes glaciares del planeta te esperan aquí. Un paisaje milenario que te invita a viajar en el tiempo a través de la tercera masa de hielo continental más grande del mundo.

Entradas: $25.000 en este link

Horarios: 9 a 16 horas en invierno, 8 a 18 horas el resto del año

Parque Nacional Los Glaciares. Argentina Gob

Parque Nacional Tierra del Fuego: Tierra de misterio llamada así por las fogatas de los ancestrales yámanas, esta joya de Ushuaia no solo es la puerta de entrada a la Antártida, sino una experiencia de trekking, paisajes del fin del mundo y pura aventura que enamora a los viajeros.

Entradas: $18.000 en este link

Horarios: 7 a 20 horas