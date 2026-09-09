AMBA: del anticipo primaveral a un fin de semana de sudestada y frío

La primavera parecía empezar a instalarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), pero septiembre todavía guarda un nuevo cambio de tiempo. Después de jornadas con temperaturas cercanas a los 20 °C, el fin de semana llegará con aire frío y húmedo, lluvias y una sudestada que habrá que seguir de cerca.

Este miércoles 9 se presenta como una jornada típica de septiembre, con una mañana fresca y una máxima cercana a los 20 °C. El cielo estará entre parcialmente y algo nublado, con vientos leves del este y sudeste. Hacia el final del día no se descarta algún chaparrón aislado.

El jueves mantendrá condiciones agradables, con una mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C. El viernes, en tanto, comenzarán a aparecer las primeras señales del cambio: la temperatura todavía alcanzará unos 18 °C, pero aumentará la nubosidad y el viento rotará progresivamente hacia el este y el sudeste.

El cambio más importante llegará el sábado, cuando el ingreso de aire frío y mucho más húmedo provocará un descenso térmico. La máxima apenas alcanzaría los 12 °C, unos seis grados menos que el día anterior, con cielo cubierto y probabilidad de lluvias.

Los acumulados previstos se mantienen por debajo de los 10 milímetros. Sin embargo, el viento del sur y sudeste aumentará su intensidad desde el mediodía, con ráfagas que podrían rondar los 40 km/h.

En tanto, la masa de aire no sería tan fría como la de la semana pasada, pero la elevada humedad hará que el cambio se sienta de una manera diferente.

Domingo: el día más frío de la semana

El domingo comenzaría con unos 6 °C y una máxima de apenas 12 °C, por lo que sería probablemente la jornada más fría de esta semana y también de la próxima.

La buena noticia es que durante la tarde las nubes comenzarían a retirarse y el sol tendría posibilidades de reaparecer. Los vientos del sur y sudeste perderían intensidad progresivamente.

A partir del lunes, las temperaturas comenzarían a recuperarse, con un nuevo período de ascenso sostenido previsto para la semana siguiente.

El frente frío también avanza sobre la Patagonia

El cambio de tiempo no se limitará al AMBA. Durante los próximos días, un frente frío avanzará desde el extremo sur de la Patagonia hacia el norte, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h en sectores de Santa Cruz y Chubut.

Entre jueves y viernes, el aire frío llegará a Río Negro y Neuquén, acompañado por lluvias, nevadas aisladas y un marcado descenso térmico. En el norte patagónico, las temperaturas podrían caer cerca de 10 °C en apenas 24 horas.

El viernes, las ráfagas podrían alcanzar localmente los 70 km/h en la costa rionegrina, mientras que en Neuquén y General Roca se esperan máximas cercanas a los 9 °C. En Zapala, la temperatura rondaría apenas los 3 °C, con probabilidad de nevadas.