Sin acuerdo en la paritaria universitaria, el Gobierno impondrá una suba salarial del 3% y hay amenaza de paro

El Gobierno nacional y los gremios universitarios cerraron sin acuerdo la paritaria de este jueves. El Ejecutivo mantuvo su propuesta de aumento salarial del 3% y anticipó que la aplicará igualmente, mientras los sindicatos sostienen que la recomposición es insuficiente para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario .

La reunión comenzó a las 11 y retomó la negociación que había pasado a cuarto intermedio el 1 de septiembre, en la que el Ejecutivo no presentó una mejora sobre el 3% que ya estaba en discusión y comunicó que otorgará el incremento aun sin acuerdo con las organizaciones sindicales.

La Subsecretaría de Políticas Universitarias sostuvo durante el encuentro que esa suba permitirá avanzar en el cumplimiento de la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario . Para fundamentar su posición, el Gobierno tomó como referencia el acuerdo alcanzado el 10 de junio, que acumuló una recomposición del 35%, y sumó el nuevo 3% ofrecido.

Los sindicatos universitarios rechazan esa interpretación. Su planteo es que la discusión no debe limitarse a un porcentaje puntual, sino que debe aplicarse el mecanismo establecido en la ley para recomponer los salarios hasta recuperar el nivel correspondiente a diciembre de 2023.

Con ese criterio, las organizaciones estiman que todavía resta alrededor de un 23% de aumento para alcanzar ese punto de comparación. En un cálculo más amplio, sostienen que la actualización pendiente podría acercarse al 35%, según las variables y los períodos considerados.

La controversia también tiene un componente judicial. Los gremios señalan que el propio Gobierno presentó ante la Justicia la paritaria del 10 de junio y el incremento ahora ofrecido como elementos para demostrar avances en el cumplimiento de la normativa y de la cautelar vigente.

La discusión también alcanza a los no docentes

La negociación continuará durante la jornada con la paritaria de los trabajadores no docentes, convocada para las 15. Según lo anticipado, el Ejecutivo mantendrá la misma propuesta de aumento del 3% y no espera alcanzar un acuerdo en esa instancia.

Durante la reunión de la mañana también hubo diferencias por las medidas de fuerza. El Gobierno cuestionó las protestas universitarias, mientras los gremios mantienen abierta la posibilidad de profundizar los paros si no se modifica la propuesta salarial.

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El conflicto salarial transcurre en paralelo al debate por el Presupuesto 2027. El proyecto enviado al Congreso contempla $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional, en cambio, calcula que el sistema necesitará alrededor de $11 billones.

Diferencias por el Presupuesto 2027

La distancia entre ambas estimaciones ronda los $3,65 billones. Los rectores también sostienen que, considerando únicamente el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario según su interpretación, la partida debería ubicarse cerca de $9,8 billones antes de otras actualizaciones.

El Gobierno afirma que no existe un recorte nominal y señala que para 2027 los fondos proyectados representan un incremento del 20,6% frente a las transferencias estimadas para 2026. Los gremios y las universidades cuestionan esa comparación porque incorporan en sus cálculos la inflación y la pérdida salarial acumulada.

La paritaria terminó así con dos posiciones enfrentadas: el Ejecutivo aplicará el 3% y sostiene que avanza en el cumplimiento de la cautelar, mientras los sindicatos reclaman una recomposición mayor y mantienen su pedido de aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.