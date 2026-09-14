Los bancarios acordaron otro aumento: en cuánto quedó el sueldo básico y el inicial

Los bancarios anunciaron que acordaron un nuevo aumento en su sueldo básico con las cámaras empresariales del sector en base a la inflación y acumulan una suba del 21,3% en lo que va del 2026 sobre los salarios de diciembre. Los detalles del nuevo acuerdo y en cuánto quedó el salario inicial de un ingresante a un banco.

La actualización paritaria bancaria estableció un alza del 1,7% para agosto , en línea con la inflación. El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Con el nuevo aumento, el sueldo básico del sector queda en $2.577.474,74. El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el sueldo inicial pasa a ubicarse en $2.505.061,24 y se le suma la participación en ganancias que equivale a $72.413,50 y termina dejando el básico por encima de los $2,5 millones.

La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $2.233.175,44 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.

Desde la Asociación Bancaria remarcaron en un comunicado: “De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

En tanto, la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) acordó para los vigiladores que se desempeñan en el Aeropuerto de Ezeiza un adicional por un monto fijo de $80.000, que a partir del salario de octubre se duplicará a $160.000.

También se firmó un acuerdo con la empresa Group of Private Security para que los vigiladores privados que prestan servicio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cobren un nuevo “Adicional No Remunerativo por funciones y objetivo”.

Se trata de un monto fijo de $80.000, que a partir del salario de octubre se duplicará a $160.000.

El acuerdo abarca a los trabajadores enmarcados en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 y ya comenzó a pagarse con los haberes abonados en agosto. No reemplaza al adicional aeropuerto sino que se suma y será permanente mientras la empresa siga presente en Ezeiza.