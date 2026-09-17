Alerta por El Niño: cuáles son las causas del fenómeno que tiene en vilo al mundo

El Niño podría intensificarse en Argentina durante la primavera y el verano, con períodos de precipitaciones por encima de los valores habituales e importantes acumulados de agua en lapsos relativamente cortos . El este del país aparece entre las zonas que podrían registrar un mayor impacto, con riesgo de crecidas de ríos e inundaciones.

El meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó a MDZ que las consecuencias no serán iguales en todo el territorio. “Es probable que se den episodios de lluvias fuertes con importantes acumulados de milímetros que pueden tener repercusiones en la ciudad y en la zona agropecuaria de nuestro país”, señaló.

Esto no implica que las lluvias se mantengan de forma permanente durante los próximos meses. “No significa que va a llover todos los días, sino que en algunos períodos podemos tener precipitaciones por encima de lo normal y que los acumulados pueden ser más importantes de lo habitual”, aclaró.

El fenómeno forma parte de un ciclo climático natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) . Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), El Niño se desarrolla cuando las temperaturas del Pacífico ecuatorial se mantienen al menos 0,5 °C por encima del promedio durante varios meses consecutivos. Entre sus características se encuentran el aumento de la temperatura del mar frente a Perú y Ecuador, cambios en las corrientes marinas, períodos de lluvias intensas en determinadas regiones y sequías en otras.

Según los especialistas, el fenómeno El Niño se origina a partir de una serie de cambios en la interacción entre el océano Pacífico y la atmósfera . Uno de los principales factores es el debilitamiento de los vientos alisios, que normalmente soplan de este a oeste y desplazan las aguas cálidas hacia Asia. Cuando estos vientos pierden fuerza o modifican su dirección, el agua superficial caliente comienza a acumularse frente a las costas de Sudamérica y eleva la temperatura del mar. Este calentamiento, a su vez, altera las diferencias de presión atmosférica entre el Pacífico oriental y occidental y modifica la circulación habitual de la atmósfera. Se trata de un ciclo climático natural que suele repetirse cada dos a siete años, aunque el calentamiento global puede amplificar la acumulación de calor y la intensidad de sus efectos.

Para 2026, la NOAA estimó una probabilidad del 63% de que las anomalías de la temperatura superficial del mar alcancen o superen los 2 °C en la región utilizada para monitorear el fenómeno.

Cómo podría impactar El Niño en Argentina

De acuerdo con los modelos dinámicos y estadísticos mencionados en el material, existe una probabilidad del 100% de que se mantenga una fase de El Niño fuerte o muy fuerte durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026. El meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó a MDZ que uno de los principales efectos en Argentina podría estar relacionado con las precipitaciones.

“Es probable que se den episodios de lluvias fuertes con importantes acumulados de milímetros que pueden tener repercusiones en la ciudad y en la zona agropecuaria de nuestro país”, señaló. El especialista aclaró que esto no significa que vaya a llover de manera constante durante la primavera y el verano, sino que podrían registrarse períodos con precipitaciones por encima de lo normal y mayores acumulados.

El Litoral, el noreste argentino, Santiago del Estero, Chaco y el norte de la provincia de Buenos Aires aparecen entre las áreas señaladas. Pagliarino también mencionó la franja comprendida por Rosario, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Uno de los posibles efectos será el incremento del caudal de los ríos. El meteorólogo advirtió sobre eventuales desbordes, especialmente en el Litoral y en el río Paraná, con posibilidad de inundaciones.

Hasta cuándo podría extenderse El Niño

Aunque el fenómeno ya está presente, Pagliarino señaló que podría adquirir mayor intensidad durante la primavera y el verano y mantenerse, al menos, hasta el otoño de 2027. “El fenómeno ya comenzó, pero se estima que tome intensidad en la primavera-verano de nuestro hemisferio, de nuestro país, y que continúe, al menos, hasta el otoño de 2027, es decir hasta los meses de abril y/o mayo”, explicó.

El especialista también aclaró que la expresión “Súper Niño” no identifica a otro fenómeno, sino que se utiliza de manera informal ante la posibilidad de un episodio de elevada intensidad. Además, descartó que El Niño implique la llegada de huracanes a Argentina, aunque indicó que sí pueden registrarse ciclones extratropicales acompañados por lluvias y fuertes ráfagas.