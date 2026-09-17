Conmoción tras la llegada de El Niño: murió un hombre arrastrado por un arroyo en las inundaciones en España

Un hombre perdió la vida en Olivella, a unos 40 kilómetros al oeste de Barcelona , luego de que el vehículo que conducía fuera arrastrado por un arroyo desbordado en medio del temporal de lluvias torrenciales que golpea el este de España, en el marco del fenómeno de El Niño . Los equipos de rescate hallaron su cuerpo este jueves por la noche, en el marco de un panorama marcado por anegamientos e interrupciones en los servicios de transporte.

Los bomberos de Cataluña confirmaron a través de la red social X que habían localizado el cuerpo sin vida de un hombre y precisaron que se trataba del conductor del auto que había sido arrastrado por el agua. Frente a este escenario, las autoridades pidieron a los habitantes de Cataluña y de la comunidad valenciana evitar salidas innecesarias y extremar las precauciones .

La agencia meteorológica nacional Aemet ya había emitido el miércoles avisos por lluvias intensas para las regiones del este del país. Ante el riesgo de inundaciones súbitas, Barcelona llegó a estar bajo alerta roja, un nivel que, según informaron las propias autoridades en redes sociales, implica un "peligro extraordinario".

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se refirió a la situación advirtiendo sobre "situaciones muy complicadas". En paralelo, se enviaron alertas masivas por teléfono celular a los residentes de distintas zonas de Cataluña, la comunidad valenciana y la provincia de Almería, en el sureste del país.

En Barcelona, el agua cubrió calles enteras y forzó el cierre de algunas estaciones de subte, además de obligar a modificar recorridos de colectivos. Los trenes regionales también registraron interrupciones. En el aeropuerto de El Prat, el segundo con mayor tránsito de España, se produjeron demoras y cancelaciones de vuelos.

La situación fue especialmente crítica en la comunidad valenciana, una región que todavía tiene presente las inundaciones de 2024, que causaron más de 230 muertes. Según datos del servicio meteorológico Avamet, en varios municipios de la zona se acumularon más de 70 milímetros de lluvia en apenas media hora.

Los servicios de emergencia contabilizaron 478 incidentes solo en la provincia de Valencia, la mayoría relacionados con daños materiales, filtraciones de agua y complicaciones en el tránsito. Allí debieron suspenderse todas las líneas de subte y el aeropuerto permaneció cerrado durante varias horas, lo que llevó al desvío de 12 vuelos, de acuerdo con lo informado por la operadora Aena.

El temporal también impactó en la agenda deportiva: el partido de primera división entre Levante y Athletic de Bilbao, que iba a jugarse en Valencia, debió postergarse porque la cancha quedó anegada y el agua se filtró hasta el túnel de acceso de los jugadores.

Un fenómeno vinculado al calentamiento del Mediterráneo

Las lluvias torrenciales llegaron justo cuando España atravesaba la salida de su verano más caluroso desde que existen registros, tras un comienzo de septiembre marcado también por temperaturas inusualmente altas.

Según explican los científicos, el cambio climático de origen humano potencia este tipo de tormentas mediterráneas, típicas del otoño en el este del país. La razón, señalan, está en que el mar acumula calor durante el verano, lo que favorece una mayor evaporación y, en consecuencia, lluvias más intensas.