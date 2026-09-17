El Niño amenaza con golpear con fuerza a varios países de Latinoamérica

El clima está cambiando. El fenómeno de El Niño amenaza a Latinoamérica con un impacto directo en el agua y los alimentos. Millones de personas verán alteraciones en sus rutinas por las lluvias o las sequías.

En México se esperan lluvias por encima de lo normal en varias áreas. Este cambio puede alterar los patrones de agua de forma notable en distintas zonas. Mantener la atención en las represas resulta vital para prevenir sorpresas.

Guatemala enfrenta un riesgo grave en su estabilidad social por el clima. Se calcula que el 17 por ciento de la gente puede sufrir inseguridad alimentaria. Son más de tres millones de personas en peligro directo por la falta de comida.

El Salvador sufre una falta crítica de agua y marcas récord en el calor. Esta situación obligó a las autoridades a poner una alerta roja en todo el país. La producción agrícola del territorio pasa por momentos muy difíciles hoy.

Honduras vive una crisis de agua que obligó a tomar medidas firmes. La alerta roja por sequía cubre a 103 municipios de los 298 que existen. Las reservas hídricas bajan a niveles preocupantes para la población general.

En Venezuela la escasez de lluvias aumenta el peligro de incendios en zonas verdes. La sequía prolongada golpea el abastecimiento de agua en las comunidades principales. Cuidar la vegetación seca es fundamental para evitar desastres mayores.

Argentina proyecta un exceso de lluvias durante varios meses del año. Las precipitaciones pueden superar las medias habituales hasta inicios de febrero. El sector agropecuario sigue con lupa el estado de los campos.

Brasil prevé menos lluvias y temperaturas altas en el norte y centro del país. Esta mezcla dispara el peligro de incendios en zonas forestales vulnerables. El impacto ambiental preocupa por la pérdida de recursos naturales.

Perú calcula que una intensidad fuerte del fenómeno afectaría a más de un millón de personas. Las zonas costeras corren riesgos de sufrir problemas serios en infraestructura. Preparar las ciudades costeras es una prioridad para evitar daños.

En Chile proyectan lluvias por sobre el promedio y riesgo claro de inundaciones. Las estimaciones en Santiago superan los 150 milímetros de agua caída. El drenaje de la ciudad tendrá una prueba difícil de superar.

Colombia proyecta sequías que elevarán el costo de los alimentos y la luz. La falta de agua perjudica la generación eléctrica y aumenta la inflación. La economía familiar sufrirá directo el golpe en los gastos del mes.