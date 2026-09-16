Por qué se le caen las hojas a tu suculenta y cómo salvarla

Si tu suculenta se deshoja al tocarla, haz esto de inmediato. El secreto de luz y agua para mantener tus suculentas perfectas.

Una suculenta no muere por falta de cuidado. Estas plantas guardan agua en sus hojas y resisten largos periodos de sequía sin sufrir. Cuando les das agua de más, pudres sus raíces y provocan que las hojas caigan sin freno.

Cómo mantener tus suculentas vivas y fuertes Seguro te ha pasado que compras una planta hermosa, la pones en tu ventana y a los pocos días se empieza a deshojar. Es una frustración enorme ver cómo se deshace con solo tocarla. Lo primero que debes entender es que sus hojas caen por dos razones básicas: falta de luz solar o humedad atrapada en la maceta.

Las suculentas pueden ser verdes, moradas, rosadas, azules, blancas, rojas, e incluso negras. Foto: Archivo Si las dejas en un rincón oscuro, la planta se estira buscando claridad y pierde fuerza. Las hojas inferiores se debilitan, cambian de color y terminan cayendo al menor contacto. Para evitar esto, busca un lugar donde reciban al menos seis horas de luz indirecta todos los días. La luz directa del mediodía puede quemarlas, así que una ventana iluminada es el sitio ideal.

Olvídate de regar cada tres días o seguir un calendario fijo sin revisar la tierra. Toca el sustrato con el dedo y riega solo cuando sientas que está seco por completo. Si la tierra sigue húmeda, no agregues ni una sola gota más.

El drenaje también define si tu planta vive o muere en pocas semanas. Si la maceta no tiene agujeros en la base, el agua se estanca en el fondo. Esto ahoga las raíces de inmediato y destruye la planta desde adentro. Usa siempre recipientes con salidas de agua y un sustrato especial para cactus que no retenga tanta humedad.