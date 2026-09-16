Netflix tiene una nueva serie de época que sorprende con un amor imposible entre un comerciante y una aristócrata

Netflix suma una intrigante serie de época basada en un clásico de la literatura polaca, explorando un amor atravesado por las diferencias sociales.

Netflix avanza con una serie marcada por el amor no correspondido, la ambición y las diferencias de clases sociales. La producción poloca te traslada hasta la Varsovia del siglo XIX para contar el complicado vínculo entre un comerciante y una aristócrata de caracter fuerte.

La muñeca es la novedad en Netflix y está lejos de ser una historia romántica convencional. Stanislaw Wokullski construyó su fortuna desde abajo y consiguió convertirse en un comerciante popular. Pero su fortuna no basta para entrar al círculo aristocrático al que tanto desea pertenecer.

El protagonista conoce a Izabela, una mujer acomodada con una personalidad firme y una visión muy distinta a las Stanislaw. Sin embargo, las diferencias de la muchacha atraen aún más al comerciante y termina ideando un plan para emparejarse con ella.

La serie con 6 episodios que ya se puede ver en Netflix. Archivo Qué dijo la crítica sobre la serie La crítica señala que la serie cuenta con una producción atenta a los detalles en los interiores y con planos amplios, que aportan una textura visual propia del cine de época británico. Asimismo, otros especialistas marcan como acierto mostrar el amor y qué sucede con él cuando se mezcla con el deseo de poder.

Lo único que no ha agradado a la crítica es el cierre de la historia y muchos lo han calificado como rápido y poco profundo.