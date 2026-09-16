Una perturbadora película de Netflix basada en un caso real

Esta película de Netflix narra los impactantes eventos que conmovieron a toda la India en el año 2006.

Sector 36 es la película de Netflix que asusta. Este potente drama policial está inspirado en los escalofriantes crímenes reales de Nithari ocurridos en India en 2006. Es una historia perturbadora que retrata el horror humano.

Por qué Sector 36 es el thriller basado en hechos reales que debes ver La historia sigue la desaparición constante de varios niños en un barrio muy humilde de Nueva Delhi. Un oficial de policía corrupto e indiferente decide tomar el caso solo cuando el peligro toca a su propia familia. A partir de ese instante inicia una cacería contra un asesino astuto que actúa bajo la sombra de un hombre poderoso.